Zpustlý obchodní dům vystřídají byty. Místní se bojí, že zastíní paneláky

Původní architektonický návrh Odbor územního plánování libereckého magistrátu k radosti místních před zhruba dvěma lety zamítl. A to především kvůli vlivu na osvětlení panelového domu v sousední Sametové ulici a výškovému kontrastu oproti ZŠ Broumovská. Lidem se ale nezamlouvá ani upravená studie od architektonické kanceláře Ilex architects.

„Jakou přesně bude mít tenhle megalitický objekt výšku?“ zeptala se na úvod veřejného představení nové studie jedna z posluchaček. „Já jsem totiž ze Sametové a náš panelák má 24 metrů a je ještě pod úrovní svahu, takže není pravda, že nás to nebude převyšovat,“ upřesnila a podle ohlasů ostatních přítomných vyjádřila obavu většiny.

„Otázka ale není, jestli převyšuje, nebo nepřevyšuje. Otázka je, jestli stavba splňuje územní plán a to splňoval už i původní návrh. Tento projekt je navíc snížený v podstatě o jedno ustupující patro,“ odpověděl za autory nové studie Josef Smutný. „Snažte se v tom hledat pozitivní věci, ne jen negativa,“ pobídl architekt.

„Zajímá tady vůbec někoho náš názor? Nás, kteří jsme v té Sametové, to přeci strašně ovlivní. Před pár lety jsem si koupila takový byt, abych nekoukala nikomu do obýváku a přesně to mi hrozí. Bude to tu totální mraveniště. Co z toho chcete udělat?“ zareagovala emotivně další z posluchaček. „Klesne nám hodnota bytů,“ přidal se k ní hlas z publika.

Albert, lékárna a lékaři

Podle studie by v dnes vybydleném železobetonovém centru měl vzniknout supermarket Albert, lékárna, kavárna, trafika, drogerie nebo třeba ordinace lékařů. Nad těmito komerčními prostory má pak vyrůst v sedmipodlažní stavbě celkem 132 bytů o různých dispozicích.

Proměna se má dotknout také zanedbaného okolí. Dojde zde k rozšíření zastávky a kultivaci přilehlého náměstí i okolních ulic včetně instalace herních a relaxačních prvků, venkovního nábytku, vodních doplňků a zeleně.

Další dotazy z řad místních mířily třeba na kapacitu zdejší základní školy, která prý po postavení dalších bytů nepojme všechny děti ze sídliště. Velký otazník visí také nad množstvím parkovacích míst, která už tak dlouhodobě nedostačují zdejším potřebám. Ačkoliv bude součástí opraveného Korintu také podzemní garáž, podle místních to stačit nebude.

Dle slov primátora Liberce Jaroslava Zámečníka je ovšem nutné najít kompromis. On sám byl k projektu od jeho počátku kritický, na sídlišti dokonce přes 20 let bydlel a dodnes tu má rodinu. „Budeme hájit zájmy občanů, protože veškeré pozemky v okolí jsou naše. Budeme stát na vaší straně, na druhou stranu ale i my máme upřímný zájem, aby se Korint opravil. Musíme najít rozumnou cestu, aby z něj nezůstal jen vybydlený squat,“ zmínil nejhorší možný scénář primátor.

Zpětná vazba pro developery

Společně s náměstky a architekty také několikrát zdůraznil, že se jedná o soukromý objekt, tudíž město nemá vše ve svých rukou. „Lidé mají tendenci chtít po městu, aby to vyřešilo. Ale město není majitelem, tím je soukromý investor Alibe. S ním se o budoucnosti za město bavíme,“ doplnil náměstek primátora pro architekturu a veřejný prostor Jiří Janďourek.

„Tohle je jedno z prvních veřejných představení soukromého developera v území. Nevím vlastně, jestli v Liberci někdy byla taková praxe, ale bude to takto probíhat i u více projektů, protože jsme si s panem primátorem říkali, že plány developerů můžou v daném území vyvolat dohady. Takto mohou i oni sami získat zpětnou vazbu od lidí, upravit detaily a tak dále,“ poznamenal náměstek.

Po dlouhé debatě o možné nižší výšce stavby a požadavku na aktuální sluneční studii došlo na kompromis. Ve hře je podle architektů stále také možné snížení, nebo kaskádovité uspořádání budovy směrem od paneláků v Sametové.

Podněty občanů se nyní vezmou v potaz a investor bude pokračovat v jednání s městem. Ohledně možného začátku realizace ovšem byli architekti skeptičtí. „Do tří let se tady určitě nic nestane,“ nezastíral Josef Smutný s tím, že se musí před začátkem stavby nejprve dokončit plánovací smlouva a dokumentace pro stavební povolení i provedení stavby.