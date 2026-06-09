Část obchvatu České Lípy je hotová, centru uleví od kamionů a tisíců aut denně

„Nový úsek obchvatu o délce téměř 1,5 kilometru odvede z centra města tisíce aut denně včetně kamionové dopravy směřující do Německa. Obyvatelům přinese bezpečnější a klidnější dopravu i výrazně méně hluku a emisí,“ popsal ministr dopravy Ivan Bednárik.
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Podle starostky České Lípy Jitky Volfové je zprovoznění části obchvatu důkazem, že trpělivost a vytrvalost přinášejí výsledky. „Po letech příprav a práce se podařilo dokončit projekt, po kterém obyvatelé dlouhodobě volali a který je zásadní pro celé území. Přinese bezpečnější a plynulejší dopravu, méně tranzitu a lepší podmínky pro život i další rozvoj celého území,“ věří starostka.
Stavbu zkomplikovala voda
Součástí nového úseku jsou dvě okružní křižovatky, šest mostů a také více než tři sta metrů dlouhá estakáda přes řeku Ploučnici. „Celý úsek je navržený na násypech, které jsou vysoké až jedenáct metrů. Zhotovitel se musel vypořádat s tím, jak si sedalo podloží násypů, komplikací byla také vyšší hladina spodní vody, než předpokládaly průzkumy,“ vysvětlila krajská mluvčí ŘSD Kamila Zahálková.
Silnice měla být původně hotová už koncem loňského roku. Za zpoždění mohlo rozvodnění Ploučnice. „Vylila se ze svých břehů, část stavby byla pod vodou a nešlo dělat geotechnický průzkum, který je podkladem pro založení mostů,“ přiblížil tenkrát regionální stavbyvedoucí Tomáš Šulc.
O obchvatu se v České Lípě uvažuje od 80. let minulého století. Pracovat se na něm začalo ale až v roce 2008, kdy silničáři postavili mimoúrovňovou křižovatku v Sosnové.
Pak se ale stavba zastavila a navázal na ni až aktuálně dokončený úsek. Obchvat je pro Českou Lípu důležitý, protože veškerá doprava jezdí přes centrum města, což znamená zátěž kvůli prašnosti nebo vibracím.
„Přeložka na sebe naváže část dopravního zatížení z původní komunikace, která je přetížená. Umožní tak zatím částečný průjezd nákladních vozidel mimo zastavěné území města přímo do průmyslové zóny,“ vysvětlil generální ředitel ŘSD Radek Mátl s tím, že jako celek začne sloužit až po dokončení posledního úseku mezi Dolní Libchavou a Novým Borem.
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„Bude dlouhý více než deset kilometrů a aktuálně se nachází ve fázi zpracování projektové dokumentace pro povolení stavby,“ dodal Mátl. Českolipští zastupitelé na Facebooku uvedli, že by poslední část obchvatu měla být zahájena v roce 2030.
Stavba si vyžádá přes jednu miliardu korun, tedy asi dvojnásobek než aktuálně dokončená část. Trasa z Dubice do Dolní Libchavy vyšla na více než 600 milionů korun bez daně, většinu nákladů pokryla evropská dotace.
Současný hlavní tah I/9, který vede skrze Českou Lípu, patří k významným silničním tahům v severní části republiky. Denně tudy projíždí až 15 tisíc aut, a to včetně kamionové dopravy. Řidiči se tam proto potýkají s kolonami, které se tvoří ve špičkách.