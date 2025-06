11:32 , aktualizováno 11:32

Kvůli rozvodněné Ploučnici potrvá výstavba obchvatu kolem České Lípy déle, než se předpokládalo. Motoristé se po nové silnici do Dolní Libchavy projedou nejdříve za rok. Následovat by měla výstavba obchvatu až do Nového Boru. Kdy práce začnou, stavbaři zatím nevědí.