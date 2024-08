Místo zrušeného OBI v Liberci vzniká nákupní centrum, Penny se přestěhuje

„Stavební úpravy probíhají podle plánu. Skelet je již z větší části hotový a začínají se montovat i obvodové panely. Současně se budují příčky mezi budoucími prodejnami a tam, kde se již nepohybuje těžká technika, vznikají nová parkovací stání. Práce tedy probíhají v rámci celého centra, abychom nové prostory otevřeli co nejdříve,“ vysvětlila Markéta Kolář Rašíková, tisková mluvčí společnosti Saller group, která je největším vlastníkem nákupních parků v České republice.

Projekt výstavby centra je rozdělený do dvou etap. „V první plánujeme relokaci prodejny Penny Marketu do větších prostor a především do nového moderního nákupního prostředí. Zákazníci se mohou také těšit na prodejny Action, TEDi a Super zoo,“ vyjmenovala mluvčí.

Dodala, že konec této etapy je naplánovaný už na listopad a první návštěvníky chce centrum přivítat ještě před Vánoci.

„Druhá etapa bude v duchu rekonstrukce části současného Penny Marketu na nové obchodní jednotky. Zde plánujeme prodejny Kik, Rossmann a u posledních dvou jednotek ještě jednáme s obchodními partnery,“ upřesnila Kolář Rašíková.