Obnova kamenných prvků uzavřela hlavní vstup do historické radnice ve Frýdlantu

Kvůli obnově kamenných prvků historické budovy radnice ve Frýdlantu na Liberecku se dnes uzavřel hlavní vstup do budovy. Práce jsou plánované přibližně na čtyři měsíce, klienti městského úřadu i turisté teď musí do budovy bočním vchodem z ulice Míru. Po dokončení stavby lešení bude hlavní vstup radnice z náměstí zabezpečen a opět zpřístupněn veřejnosti, řekla dnes ČTK mluvčí města Petra Suková.
Restaurátorské práce přijdou město bez DPH na 3,2 milionu korun. "Na realizaci projektu město získalo dotaci z ministerstva kultury ve výši přibližně 1,5 milionu korun," doplnila vedoucí investičního oddělení města Dana Kiliánová.
Nejde o první podobný projekt, město v posledních letech do obnovy historické budovy investovalo za přispění ministerstva kultury miliony korun. Restaurátoři v posledních letech obnovili například historický kazetový strop obřadní síně, zrestaurovali všechny vstupní dveře do budovy radnice, obnovili také historická okna.
Frýdlantskou radnici s prvky severoněmecké renesance postavili koncem 19. století podle projektu vídeňského architekta Franze von Neumanna, který je také autorem radnice v Liberci. Ta frýdlantská byla slavnostně otevřena v roce 1896, nahradila starou radnici z roku 1532, která stávala samostatně v západním prostoru náměstí. Součástí budovy je podle památkářů velké množství kvalitních uměleckých děl a umělecko-řemeslných prvků, od roku 1958 má proto památkovou ochranu. Turistům nabízí vyhlídku z 48 metrů vysoké věže.