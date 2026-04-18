Obnovená Žlutá plovárna v Malé Skále patří mezi hlavní nástupní místa na Jizeře

Žlutá plovárna v Malé Skále na Jablonecku letos slaví 30 let od obnovení provozu. Za tu dobu se zařadila mezi hlavní nástupní místa pro vodáky, kteří splouvají Jizeru. Řeku právě na tomto místě každoročně po skončené zimě symbolicky odemykají, letos se tato akce uskuteční dnes. Její součástí je i zahájení výstavy mapující historii Žluté plovárny, řekl ČTK Martin Bauer z firmy Sundisk, která plovárnu provozuje.
Kořeny Žluté plovárny na břehu Jizery naproti skalám se zříceninou hradu Vranov sahají do 30. let minulého století. Za první republiky sem jezdily známé osobnosti, například umělci Jiří Voskovec či Jan Werich. Od druhé světové války ale stavba chátrala a rozpadala se. Její obnovu a výstavbu repliky inicioval maloskalský patriot, malíř, grafik a ilustrátor Josef Jíra. Dal dohromady partu lidí a poskládal vklad pro vznik společnosti s ručením omezeným, na čemž se podílel i Sokol z Malé Skály. "Obec dala k dispozici pozemek a s.r.o. to zafinancovalo a realizovalo stavbu. Díky tomu se povedlo Žlutou plovárnu obnovit," uvedl Bauer.
Otevření plovárny v roce 1996 se neslo v duchu filmu Rozmarné léto, přijel na něj i herec Vlastimil Brodský. V prvních letech po obnovení provozu se provozovatelé plovárny často střídali, změna nastala s příchodem Sundisku v roce 2006. "Spojili jsme se tehdy s Antonínem Železným, Železný s.r.o, což je největší výrobce plastových lodí v Čechách, který udělal nové kánoe Samba, které dnes brázdí všechny řeky v Čechách. A jedny z prvních těchto kánoí, bylo jich myslím osm, jsme v tom roce 2006 položili na břeh a koukali, jestli si je někdo půjčí," řekl Bauer.
Nevědomky tak podle něj navázali na tradici z první republiky. "Máme na výstavě fotografii ze 30. let, kdy vedle plovárny jsou tenisové kurty a před plovárnou stojí snad deset pramiček, které byly určené k půjčování. Takže neděláme nic nového, jen se změnil materiál," dodal.
Zájem o půjčování lodí podle něj postupně rostl, i díky tomu jich je nyní na Žluté plovárně k dispozici 130. K nárůstu zájmu výrazně přispělo dokončení cyklostezky mezi Turnovem na Semilsku a Malou Skálou v roce 2013. Ročně cyklostezku využije 140.000 až 160.000 turistů. Zejména rodiny s malými dětmi často kombinují splutí řeky na kánoi či raftu z Malé Skály do Dolánek u Turnova a zpět se vracejí na půjčených koloběžkách.
Obnovená stavba Žluté plovárny je podle Bauera po posledních opravách v dobrém stavu. "Loni jsme vyměnili kompletně střechu a bylo potřeba zasáhnout i z hlediska statiky, protože některé trámky dožívaly. Takže jsme letos na jaře udělali pod podlahou plovárny traverzové vzpěry a plovárna je stabilizovaná na minimálně dalších deset let," dodal.