Obnovení plného provozu oslaví Liďáky v Liberci festivalem Localmotive

Festivalem oslaví plné obnovení provozu po dvouleté rekonstrukci krajské kulturní centrum Lidové sady v Liberci, které začalo používat zlidovělý název Liďáky. Na Localmotive vystoupí tuto sobotu interpreti, kapely a divadelní soubory z Libereckého kraje. V tiskové zprávě o tom dnes za Liďáky informovala Barbara Tesařová.
Historická budova Lidových sadů z roku 1901 prošla v posledních letech nejrozsáhlejší rekonstrukcí ve své historii. Stála přes 309 milionů korun, z toho zhruba 120 milionů korun pokryla evropská dotace. "Podmínky dotace, kterou jsme získali na rekonstrukci Lidových sadů z Národního plánu obnovy, nám ukládaly zahájit provoz do konce loňského roku. To se stalo a do konce minulé sezony běžel program, kdy si zároveň technici v Lidových sadech ověřovali, zda veškerá instalovaná špičková technika funguje, jak má, a zjišťovali případná slabá místa," uvedla náměstkyně pro kulturu a cestovní ruch Libereckého kraje Květa Vinklátová (Starostové pro Liberecký kraj). Plný provoz pro Liďáky začal podle ní se zahájením nové kulturní sezony, tedy od podzimu.
Díky rozsáhlé opravě mohou Liďáky rozšířit spektrum své nabídky. "Liďáky jsou místem s dlouhou a silnou tradicí, které je pevně spojené s kulturním životem Liberce. Chtěli jsme tuto tradici zachovat, ale zároveň vytvořit moderní prostor, který bude dobře sloužit současné kultuře a jejím tvůrcům. Rekonstrukce proto přinesla nejen obnovu historické budovy, ale také moderní technické vybavení, větší komfort pro návštěvníky a nové možnosti pro hudební a kulturní tvorbu. Teď chceme, aby Liďáky naplno ožily a nabídly kvalitní program lidem napříč generacemi," řekl vedoucí Hudebního kulturně kreativního centra Lidové sady Michal Kadlec.
Symbolickým zahájením nové etapy bude tuto sobotu festival Localmotive s prezentací regionálních umělců. "Program začne ve 14:00 v Experimentálním studiu vystoupením TUTU BAZO, následovat budou Kohout plaší smrt, KUD, Nakafráno – Božský řízek, TĚLA, AKCENT, X_jazz a Monkey Boom. Program během dne postupně obsadí Experimentální studio, Malý i Velký sál a nabídne hudbu napříč žánry, divadlo i večerní party," dodala Tesařová.
Návštěvníci festivalu si budou moci prohlédnout i opravené prostory historické budovy a seznámit se s novým technickým a kreativním zázemím, které v Liďácích vzniklo. Na akci představí kulturní centrum i svoji novou vizuální identitu.