Půtova situace je neudržitelná, měl by rezignovat, míní krajská šéfka ANO Volfová

Autor: iDNES.cz, ČTK
  16:32
Předsedkyně hnutí ANO v Libereckém kraji Jitka Volfová nevidí po obvinění pro hejtmana Martina Půtu (Starostové pro Liberecký kraj) jinou možnost než rezignaci. ANO je v Libereckém kraji spolu s SPD v opozici, k rezignaci obě strany Půtu vyzvaly už v únoru, když byl nepravomocně uznán vinným v části korupční kauzy. Na jednání zastupitelstva pak navrhly jeho odvolání, návrh ale nezískal dostatečnou podporu.
Lídryně liberecké kandidátky hnutí ANO Jitka Volfová ve volebním štábu. (4....

Lídryně liberecké kandidátky hnutí ANO Jitka Volfová ve volebním štábu. (4. října 2025) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Mimořádný brífink hejtmana Libereckého kraje Martina Půty (16. října 2025)
Mimořádný brífink hejtmana Libereckého kraje Martina Půty (16. října 2025)
Mimořádný brífink hejtmana Libereckého kraje Martina Půty (16. října 2025)
Mimořádný brífink hejtmana Libereckého kraje Martina Půty (16. října 2025)
8 fotografií

Koaliční SPOLU, které v Libereckém kraji se Starosty vládne, zatím situaci nekomentovalo. „Zastupitelský klub se sejde v pátek,“ uvedl jeho předseda, náměstek hejtmana Vladimír Richter.

SPOLU má pět zastupitelů, koalice tak má v pětačtyřicetičlenném krajském zastupitelstvu většinu 25 hlasů.

Hejtman Půta obviněn: mlčel o nabídce úplatku za výměnu šéfa DIAMO

Volfová míní, že hejtman by měl rezignovat. „Je to můj osobní názor, ale je odsouzený a teď nově trestně stíhaný, myslím si, že už to je neudržitelné,“ uvedla. Nejde podle ní ale o názor zastupitelského klubu. „Jako klub si k tomu sedneme, projednáme to a potom se rozhodneme, jak k tomu přistoupíme v rámci zastupitelstva,“ dodala.

ANO má v krajském zastupitelstvu 18 mandátů, jen o dva méně než Starostové pro Liberecký kraj, kteří loni na podzim volby v kraji vyhráli.

Půta ve čtvrtek dopoledne informoval média, že ho policie obvinila z neoznámení trestného činu. Oznámení o zahájení stíhání dostal ve středu do datové schránky. Podle policie dostal nabídku úplatku, který sice odmítl, ale policii to neoznámil.

Hejtman Půta dostal roční podmínku za korupci, dle soudu ho „vodil“ Metrostav

Obvinění souvisí s třetí větví liberecké korupční kauzy. Nové obvinění liberecký hejtman odmítá a považuje ho za další pokus za každou cenu na něj něco najít a politicky a společensky ho dehonestovat.

Nové trestní stíhání hejtmana vzal na vědomí i klub SPD, který má dva krajské zastupitele.

„Respektujeme zásadu presumpce neviny, zároveň však považujeme situaci za vážnou a vyžadující maximální transparentnost ze strany vedení kraje. Po více než 11 letech je nezbytné, aby orgány činné v trestním řízení postupovaly, rychle, nestraně a bez politických vlivů. Občané mají právo na jasnou a důvěryhodnou odpověď,“ řekl ve čtvrtek za klub Michal Švarc.

Půta není první. V minulosti byli odsouzeni hejtmani Rath či Rozbořil

SPD podle Švarce dlouhodobě prosazuje osobní odpovědnost veřejných funkcionářů a odmítá zneužívání trestních kauz k politickému boji.

„Začínám se bát, jak policejní vyšetřování začíná dost výrazně ovlivňovat politiku. Ať je to nejmenování (Filipa) Turka a všechno, co se kolem děje, znovu žádost o vydání (Andreje) Babiše, žádost o vydání našeho předsedy (Tomia Okamury), tak si položme otázku, jestli jsou opravdu v politice všichni grázlové a zločinci, nebo jestli se přípravné trestní řízení neposunulo do roviny ovlivňování politického boje,“ dodal.

Saúdové si na Turkovy výhrůžky „zabitím diplomata“ stěžovali závažnou nótou

Liberecký hejtman byl nepravomocně odsouzen v části korupční kauzy spojené se dvěma projekty firmy Geotermální energie pro občany (GEPO) téměř za 100 milionů korun, kterou se soudy zabývají od roku 2018. Krajský soud sice v květnu 2020 všech 12 obžalovaných včetně Půty a čtyři firmy osvobodil, vrchní soud ale verdikt zrušil a vrátil krajskému soudu.

Ten v únoru uznal Půtu částečně vinným. Za to, že formou protislužby přijal úplatek 30 000 korun a jednal ve prospěch svého známého, dostal podmínku a pokutu 50 000 korun. Na místě se odvolal.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

KVÍZ: Znáte slavné hlášky z oblíbených pohádek? Otestujte se

Bylo, nebylo... Na světě se objevil malý kvíz. Otestujte své znalosti hlášek z oblíbených pohádek a zjistěte, jestli jste moudrým rádcem, nebo jen obyčejným tovaryšem. Kvíz vás provede největšími...

Dejte hlas své favoritce! Tramvaj 15T slaví patnáct let v Praze. Který polep jí sluší nejvíc?

Přesně před 15 lety se na pražské koleje poprvé vydala tramvaj, která změnila městskou dopravu. Nízkopodlažní a tichá Škoda 15T ForCity se 5. října 2010 slavnostně představila ve smyčce Florenc – a...

Signal Festival 2025 rozzáří Prahu. Máme 5 tipů, co letos nevynechat na největší show světla

Prahu už brzy rozzáří třináctý ročník Signal Festivalu, největší přehlídky digitálního a kreativního umění v Česku. Od 16. do 19. října oživí město desítky světelných instalací, projekcí a...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

GALERIE: Tisíce autíček, panenek i legendární Tatra 138! Neuvěříte, co všechno ukrývá zámek na Vysočině

Jedinečná expozice autíček a starých hraček soukromého sběratele Radka Bukovského slaví! Už 10 let ji totiž všichni velcí i malí fandové mohou vídat na zámku Příseka na Vysočině, kde v roce 2015...

Metro B o víkendu čeká výluka. V úseku na Černý Most bude navíc vlak pendlovat po jedné koleji

Netradiční provoz zažije v sobotu linka B. Na části trasy metro nepojede vůbec, jinde zase bude pendlovat tam a zpět po jedné koleji. Důvodem jsou práce na rekonstrukci stanice Českomoravská, které...

Botanická zahrada v Malešicích

Dýňový podzim v botanické zahradě Malešice.

vydáno 16. října 2025  17:37

V těchto dnech je možné se svézt s vozem Bozankaya SNG 12T ev.č. #510 na lince 58 kurz 21 na úseku Palmovka - Letňany - Čakovice a ve vybraných časech i o kus dál do Miškovic.

vydáno 16. října 2025  17:35

Staré Město

Značky na přání na Starém Městě.

vydáno 16. října 2025  17:34

Staré Město

Příprava na Halloween na Starém Městě.

vydáno 16. října 2025  17:34

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Na letňanské pláni před obchodním centrem opět zakotvil cirkus.

vydáno 16. října 2025  17:33

K podpoře sbírky pro nevidomé Bílá pastelka nabízející ve vestibulu stanice metra I. P. Pavlova zahráli i zazpívali.

vydáno 16. října 2025  17:33

Kvůli kácení stromů bude v Olomouci na konci října uzavřena Zolova ulice

Kvůli kácení starých a nemocných stromů bude od 20. do 31. října po značnou část dne uzavřena Zolova ulice v Olomouci, která spojuje městské části Slavonín a...

16. října 2025  15:47,  aktualizováno  15:47

V Bystrci má do 10 let stát nová základna záchranářů, kraj ji zatím nepřipravuje

Jihomoravský kraj již vlastní pozemky v brněnské Bystrci, které dostal v září darem od města, aby tam vybudoval novou základnu záchranářů. Podle darovací...

16. října 2025  15:46,  aktualizováno  15:46

V Bystrci má do 10 let stát nová základna záchranářů, kraj ji zatím nepřipravuje

Jihomoravský kraj již vlastní pozemky v brněnské Bystrci, které dostal v září darem od města, aby tam vybudoval novou základnu záchranářů. Podle darovací...

16. října 2025  15:46,  aktualizováno  15:46

Christophe Delattre: Popularita „zdravých“ čokolád poroste, trendem budou kolagenové

Od roku 2012 se ve větších českých městech koná putovní čokoládový festival. Stojí za ním Francouz Christophe Delattre, který 20 let žije v Česku. „Stále mě překvapuje ta kreativita výrobců čokolád....

16. října 2025  17:13

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Hejtman Půta obviněn: mlčel o nabídce úplatku za výměnu šéfa DIAMO

Policie obvinila libereckého hejtmana Martina Půtu z neoznámení trestného činu, kdy měl dostat nabídku úplatku, ale neohlásil to. Hrozí mu tři roky vězení. Půta obvinění odmítá. „Nejsem si vědom, že...

16. října 2025  11:52,  aktualizováno  17:11

Herec Marcel Rošetzký je v užší nominaci na Thálii za výkon v mosteckém divadle

Herce Marcela Rošetzkého zařadila odborná porota Herecké asociace do užší nominace na Cenu Thálie 2025 za výkon v roli sládka v inscenaci Audience v Městském...

16. října 2025  15:18,  aktualizováno  15:18

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.