Půtova situace je neudržitelná, měl by rezignovat, míní krajská šéfka ANO Volfová

Koaliční SPOLU, které v Libereckém kraji se Starosty vládne, zatím situaci nekomentovalo. „Zastupitelský klub se sejde v pátek,“ uvedl jeho předseda, náměstek hejtmana Vladimír Richter.
SPOLU má pět zastupitelů, koalice tak má v pětačtyřicetičlenném krajském zastupitelstvu většinu 25 hlasů.
Volfová míní, že hejtman by měl rezignovat. „Je to můj osobní názor, ale je odsouzený a teď nově trestně stíhaný, myslím si, že už to je neudržitelné,“ uvedla. Nejde podle ní ale o názor zastupitelského klubu. „Jako klub si k tomu sedneme, projednáme to a potom se rozhodneme, jak k tomu přistoupíme v rámci zastupitelstva,“ dodala.
ANO má v krajském zastupitelstvu 18 mandátů, jen o dva méně než Starostové pro Liberecký kraj, kteří loni na podzim volby v kraji vyhráli.
Půta ve čtvrtek dopoledne informoval média, že ho policie obvinila z neoznámení trestného činu. Oznámení o zahájení stíhání dostal ve středu do datové schránky. Podle policie dostal nabídku úplatku, který sice odmítl, ale policii to neoznámil.
Obvinění souvisí s třetí větví liberecké korupční kauzy. Nové obvinění liberecký hejtman odmítá a považuje ho za další pokus za každou cenu na něj něco najít a politicky a společensky ho dehonestovat.
Nové trestní stíhání hejtmana vzal na vědomí i klub SPD, který má dva krajské zastupitele.
„Respektujeme zásadu presumpce neviny, zároveň však považujeme situaci za vážnou a vyžadující maximální transparentnost ze strany vedení kraje. Po více než 11 letech je nezbytné, aby orgány činné v trestním řízení postupovaly, rychle, nestraně a bez politických vlivů. Občané mají právo na jasnou a důvěryhodnou odpověď,“ řekl ve čtvrtek za klub Michal Švarc.
SPD podle Švarce dlouhodobě prosazuje osobní odpovědnost veřejných funkcionářů a odmítá zneužívání trestních kauz k politickému boji.
„Začínám se bát, jak policejní vyšetřování začíná dost výrazně ovlivňovat politiku. Ať je to nejmenování (Filipa) Turka a všechno, co se kolem děje, znovu žádost o vydání (Andreje) Babiše, žádost o vydání našeho předsedy (Tomia Okamury), tak si položme otázku, jestli jsou opravdu v politice všichni grázlové a zločinci, nebo jestli se přípravné trestní řízení neposunulo do roviny ovlivňování politického boje,“ dodal.
Liberecký hejtman byl nepravomocně odsouzen v části korupční kauzy spojené se dvěma projekty firmy Geotermální energie pro občany (GEPO) téměř za 100 milionů korun, kterou se soudy zabývají od roku 2018. Krajský soud sice v květnu 2020 všech 12 obžalovaných včetně Půty a čtyři firmy osvobodil, vrchní soud ale verdikt zrušil a vrátil krajskému soudu.
Ten v únoru uznal Půtu částečně vinným. Za to, že formou protislužby přijal úplatek 30 000 korun a jednal ve prospěch svého známého, dostal podmínku a pokutu 50 000 korun. Na místě se odvolal.