Je to hon na čarodějnice, odmítá náměstek Šolc své obvinění. Rezignovat nehodlá

„Že jsem 20 let v zastupitelstvu a je za mnou kupa práce? Nezajímá. Když se orgán usnese, tak domněnky stačí nad důkazy, tak to tak musí přeci být. Paní právnička říkala, že u soudu jim to neobstojí, ale potáhne se to léta, třeba pět let, mám se na to připravit. Účel není totiž něčemu nekalému bránit, ale dosáhnout toho, abych s cejchem už nikdy nikam nekandidoval,“ napsal ve svém vyjádření liberecký náměstek pro technickou správu a IT.

„Nic protistátního, protiměstského či jinak zavrženíhodného jsem neudělal, naopak. O tom, že mám na věc jiný názor, než jeden mocný kolega, vědí všichni. Je to už podruhé, kdy chce, abych šel z kola ven. Je to hon na čarodějnice,“ posteskl si Šolc.

Podle transparentního účtu poskytl LIF hnutí ANO v roce 2022, kdy za něj Šolc kandidoval do zastupitelstva Liberce, nejprve 50 tisíc a poté dalších 150 tisíc korun. Fond sponzorsky podporoval od roku 2016 tři politická uskupení, kromě ANO také ODS a Starosty pro Liberecký kraj (SLK).

Pokud liberecký náměstek nezmění názor a nerezignuje sám, může ho odvolat také zastupitelstvo. O jeho mimořádné svolání už primátora Liberce Jaroslava Zámečníka požádalo opoziční SPD.

„Jsme přesvědčení, že stávající situace ve věcech komunálních politiků poškozuje město Liberec a budí nedůvěru ve vedení města,“ odůvodnil požadavek člen SPD Svatopluk Holata.

Jaroslav Zámečník svolání mimořádného zastupitelstva nevyloučil. Nejprve se však dle jeho slov musí sejít všechny zastupitelské kluby. Schůzka klubů by se měla pravděpodobně uskutečnit v pondělí. Nejbližší řádné zasedání zastupitelstva je naplánované na 29. května.

Policie loni ve dvou větvích rozsáhlé korupční kauzy obvinila celkem osm lidí. První větev se týká korupce při zadávání veřejných zakázek na opravy komunikací. U druhé větve vyšetřování jde mimo jiné o bývalého náměstka primátora pro majetkovou správu a sport Petra Židka (dříve ODS), který loni kvůli obvinění rezignoval. ODS tehdy zároveň skončila v koalici.

Do které větve spadá obvinění Jiřího Šolce, zatím není jasné. Deníku N, který informaci přinesl, Šolc ale již dříve potvrdil, že ho policie opravdu obvinila, a dodal, že podává proti usnesení o zahájení trestního stíhání stížnost.

Ve druhé větvi kauzy je obviněný také předseda představenstva liberecké stavební, developerské a investiční společnosti SYNER Group Petr Syrovátko. Zde se vyšetřuje možná korupce spojená se zneužitím veřejné funkce k získání prospěchu či informační výhody pro jiné subjekty v souvislosti s majetkovými operacemi liberecké radnice.

„Liberec ve své devadesátkové formě“

Koalici tvoří v Liberci po zmíněném loňském odchodu ODS uskupení Starostů pro Liberecký kraj s TOP 09 a KDU-ČSL (SLK) společně s hnutím ANO a Piráty. Komunální volby vyhrály v roce 2022 SLK s 12 mandáty, následovalo je druhé ANO s 11 zastupiteli a třetí Liberec otevřený lidem s šesti křesly. Po čtyřech zastupitelích získaly ODS i SPD a dvě místa Piráti.

Také ti požadují po Šolcovi, aby z pozice náměstka odstoupil. „Dvě stě tisíc jako sponzorský dar pro „protikorupční“ hnutí ANO od LIF, kde dříve Šolc pracoval. Prostě Liberec ve své staré dobré devadesátkové formě,“ uvedlo ironicky vedení Pirátů v Liberci.