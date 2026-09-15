Obyvatelé Dalešic na Jablonecku třídí v Libereckém kraji odpad nejlépe

Dalešice na Jablonecku, Vysoké nad Jizerou a Turnov na Semilsku vyprodukovaly loni v Libereckém kraji nejméně směsného komunálního odpadu v přepočtu na obyvatele. Podle výsledků 12. ročníku soutěže Odpadový Oskar se Dalešice s produkcí 43,7 kilogramu směsného odpadu na obyvatele umístily na druhém místě mezi obcemi do 1000 obyvatel v celém Česku. V tiskové zprávě to uvedl Luboš Pavlovič, mluvčí ekologické organizace Arnika, která soutěž pořádá.
Dalešice s 225 obyvateli mají podle Arniky dlouhodobě velmi nízkou produkci směsného odpadu. "Domácnosti tu mají jasnou vazbu mezi tím, kolik odpadu vyprodukují a kolik za něj zaplatí - většina z nich nemá popelnici a kupuje si na odpad pytle," doplnil Pavlovič. Na druhém místě za Dalešicemi skončila obec Ktová a za ní Roprachtice na Semilsku.
Mezi obcemi od 1000 do 5000 obyvatel zvítězilo Vysoké nad Jizerou s produkcí 93,5 kilogramu na obyvatele, následované Ohrazenicemi a Beneckem na Semilsku. "Ve všech třech obcích platí domácnosti podle objemu vyvezených popelnic. Mít velkou popelnici se tu proto nevyplatí a lidé mají důvod třídit," uvedl Pavlovič.
V kategorii měst nad 5000 obyvatel se na první místo dostal Turnov, kde loni připadalo 130,6 kilogramu směsného odpadu na obyvatele. Meziročně to bylo o téměř 13 kilogramů méně. Pomohl tomu sběr papíru, plastů a bioodpadu přímo u domů a zároveň omezení objemu nádob na směsný odpad. Druhé skončily Semily se 145,4 kilogramu a třetí Jablonec nad Nisou se 149,3 kilogramu. Všechna tři města motivují podle Pavloviče domácnosti k třídění a snižování množství směsného odpadu.
Výsledky soutěže podle Arniky ukazují, že k oběhovému hospodářství nevede jen lepší třídění. "Klíčové je především snižovat množství směsného odpadu a udržet využitelné materiály mimo černé popelnice. Odpad totiž není jen problém, ale také surovina – a právě o ni v černé popelnici přicházíme. Co skončí ve směsném odpadu, to se do oběhu většinou už nevrátí," uvedl Pavlovič. Z černých nádob je podle něj potřeba dostat zejména bioodpad, papír, plasty, textil a věci vhodné k opětovnému použití.