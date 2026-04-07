Obyvatelé Liberce mohou do konce května posílat návrhy na využití části rozpočtu

Obyvatelé Liberce mohou posílat od začátku dubna tipy na využití části městského rozpočtu. Město na jejich nápady v šestém ročníku participativního rozpočtu vyčlenilo deset milionů korun, stejně jako v předchozích dvou letech. Návrhy na vylepšení veřejného prostoru, komunitního života i městských akcí mohou lidé zasílat do 31. května. V tiskové zprávě o tom dnes informovala mluvčí radnice Jana Kodymová.
"Současně město spustilo i novou verzi webových stránek, kde jsou k dispozici detailní informace o všech předchozích ročnících, harmonogram letošního ročníku i veškeré podmínky a kontakty pro ty, kteří se rozhodnou nabídnout své nápady," dodala mluvčí.
Radnice přijímá návrhy na malé projekty do milionu korun a na větší projekty s odhadovanými náklady do dvou milionů korun. Formuláře si mohou lidé vyzvednout buď osobně na podatelně při vstupu do historické radnice či stáhnout z webu nazvaného Tvoříme Liberec. "Participativní rozpočet je pro nás víc než jen rozdělování peněz. Je to způsob, jak naslouchat lidem a společně s nimi tvořit město, kde se dobře žije. Každý rok vidíme, že Liberečané mají skvělé nápady a chuť město posouvat dál. Návrhy jsou rok od roku promyšlenější, lépe připravené a autoři do nich investují hodně času i energie," uvedl náměstek primátora pro městské bydlení a místní Agendu 21 Jan Hruška (Piráti).
Z přijatých návrhů vyberou úředníci radnice ty, které se podle nich dají uskutečnit, a veřejnost na podzim hlasováním rozhodne, na které město vydá peníze. Dostane se minimálně na sedm projektů, tři velké a čtyři malé. Loni obyvatelé města zaslali na radnici rekordních 47 návrhů, v hlasování uspělo 12 projektů. Z nich bylo deset malých a dva velké.
Nejvíce hlasů získal loni projekt Letiště - místo, které nás spojuje. Pro propojení dvou čtvrtí u letiště hlasovalo 1202 lidí, přes 1000 hlasů získaly už jen dva další projekty. Jedním z nich je zvelebení žulového lomu v Lidových sadech a druhým obnovení historické stezky na Perštýně, která vede kolem památníku padlých zaměstnanců Liebiegovy továrny za první světové války. Mezi úspěšné patří i vybudování komunitního včelína v lesoparku nad přehradou, pumptracku v Ruprechticích, parku u Janovodolského potoka a také v Ostašově či obnova fotbalového hřiště na Keilově vrchu. Všechny by se měly realizovat letos nebo v příštím roce, záležet bude na náročnosti přípravy.