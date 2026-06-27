Obyvatelé na Frýdlantsku mohou od července třídit odpad přímo u svých domů

Obyvatelé 18 měst a obcí na Frýdlantsku mohou od července třídit odpad přímo u svých domů. Na projekt za 27 milionů korun získal dobrovolný svazek obcí Mikroregionu Frýdlantsko téměř 19 milionů z Operačního programu Životní prostředí, zbytek zaplatí obce ze svého, řekl ČTK frýdlantský starosta a místopředseda spolku Dan Ramzer (ODS). Dosavadní systém svozu odpadu už podle něj nebyl udržitelný, zejména kvůli rostoucím cenám za likvidaci směsného odpadu.
"Projekt běží už od roku 2022, kdy jsme si nechali zpracovat analýzu odpadového hospodářství," doplnil Ramzer. Projekt podle něj počítá s tříděním papíru, plastů a nápojových kartonů a bioodpadu, svoz komunálního i tříděného odpadu bude zajišťovat firma FCC. Dál přitom ve městech a obcích zůstanou i hnízda s velkými kontejnery na separovaný odpad.
Pro území s bezmála 25.000 obyvateli pořídil svazek obcí více než 16.000 nádob na tříděný odpad o objemu 240 litrů pro rodinné a malé bytové domy s barevně odlišenými víky a také přes 300 kontejnerů o objemu 770 a 1100 litrů pro bytové domy. Nádoby na papír a plasty se budou svážet jednou za 28 dní, bioodpad v sezoně jednou za 14 dní a mimo sezonu, což je od listopadu do dubna, jednou za měsíc.
"Cílem je snížit růst poplatků za odpady, které se vždycky přenesou na jednotlivé občany," řekl starosta Hejnic Jaroslav Demčák (Za lepší Hejnice). Obyvatelé Hejnic podle něj aktuálně platí za odpad 744 korun ročně, reálné náklady byly ale podle něj loni 1700 korun na osobu, rozdíl doplácí město ze svého rozpočtu. "Doufáme, že zastavíme prudký růst, musíme s tím něco udělat a naučit lidi fungovat trošku jinak, to znamená, že žádný odpad znamená ten nejlepší odpad," dodal.
Měst a obcí, kde podobným způsobem odpad třídí, v Libereckém kraji přibývá, zkušenosti s tím mají v Doksech, Turnově nebo Jablonci nad Nisou. Loni systém door to door zavedli v České Lípě nebo Novém Boru, kde se podařilo díky tomu vytřídit téměř 53 procent odpadu, o rok dřív to bylo sotva 39 procent. V Libereckém kraji bylo koncem loňského roku 39.000 menších nádob, do kterých mohou lidé třídit odpady přímo u svých domů, meziročně se jejich počet zvýšil o další 3000.
I díky větší dostupnosti se množství vytříděného odpadu v Libereckém kraji zvyšuje, loni každý z jeho obyvatel vytřídil v průměru 93,2 kilogramu odpadu, meziročně zhruba o 12 procent víc. Kraj je tak nad celostátním průměrem, který se loni podle údajů obalové společnosti EKO-KOM zvýšil na 90,5 kilogramu. Nejlépe loni odpad v kraji třídili obyvatelé v Pasekách nad Jizerou na Semilsku, Kořenově na Jablonecku a Rokytnici nad Jizerou na Semilsku.