Ocenění Památka roku Libereckého kraje 2025 získaly dva projekty, porota ocenila restaurátorské práce na vzorkovně malírny okenních skel v Okrouhlé na Českolipsku a také obnovu kříže v Proseči pod Ještědem na Liberecku. Od loňska se soutěží ve dvou kategoriích, porota samostatně posuzuje velké stavby a zvlášť malé projekty a umělecko-řemeslná díla, řekla dnes ČTK náměstkyně hejtmana Květa Vinklátová (Starostové pro Liberecký kraj). Rozhodnutí poroty dnes schválili krajští zastupitelé.
"Opakovaně při hodnocení narážíme na to, že jsou nesouměřitelné obnovy, když máte obnovu historické památky - stavby, tak se to asi nedá úplně porovnávat třeba s křížkem, proto jsme se rozhodli to rozdělit a ty menší obnovy oceňovat zvlášť. Z velkých (projektů) je vítězem vzorkovna okenních skel a odměna za vítězství je 100.000 korun, v případě té menší obnovy je to kříž v Proseči pod Ještědem, kde tu obnovu realizovala obec, a tam je odměna 50.000," doplnila Vinklátová.
Soutěž Památka roku Libereckého kraje byla poprvé vyhlášena za rok 2015, podle Vinklátové si klade za cíl upozornit na úspěšné obnovy kulturních památek a poukázat na ojedinělé stavby v regionu, které si zaslouží pozornost třeba s ohledem na cestovní ruch nebo nové využití památky. Loňským vítězem byla obnova barokního hospodářského dvora zámku v Zákupech financovaná Národním památkovým ústavem. Letos se do soutěže přihlásilo šest účastníků, po třech v každé kategorii.
Už v minulosti se dvakrát stalo, že porota ocenila dva objekty. Za rok 2016 kraj ocenil rekonstrukci oken a restaurování uměleckořemeslných prvků Doleního mlýna v Bradlecké Lhotě na Semilsku a také obnovu zámku ve Svijanech na Liberecku. O rok později získala ocenění obnova historické papírny a mlýna v Hamru na Jezeře na Českolipsku a také areál barokního zámku v Návarově u Zlaté Olešnice na Jablonecku.
Soutěž není podle Vinklátové jediný způsob, kterým kraj obnovu památek na svém území podporuje. Miliony korun každoročně rozdělí z krajského dotačního programu i na individuálních dotacích, jimiž podporuje velké projekty. "V letošním roce šlo z dotačního programu 22 milionů korun a dalších 17 milionů korun jsme rozdělili na individuálních dotacích. Nerozlišujeme, kdo je žadatel - je nám jedno, jestli je to fyzická osoba, právnická osoba včetně církví, důležitá je pro nás hodnota té památky," dodala náměstkyně.