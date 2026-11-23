Velké skiareály v Libereckém kraji díky ochlazení mohly spustit běžné zasněžovací systémy, které potřebují teploty pod bodem mrazu. Slibný je i výhled počasí pro další dny, řekl dnes ČTK ředitel společnosti Ski bižu Pavel Bažant, která provozuje dva největší skiareály v Jizerských horách.
"My jsme to zkoušeli už v dřívější době, abychom měli provozní zkoušky, ale od dnešního rána jedeme naplno. A výhled počasí je velmi dobrý," uvedl Bažant.
Předpokládá, že pokud se předpověď s mrazy naplní, budou moci na víkend příštího týdne připravit k provozu část areálu Severák. Bude to ale jen pro výuku lyžování, na kterou dochází zhruba 200 dětí z takzvané šestinedělní školičky. Pro veřejnost bude Severák k dispozici nejdřív od 12. prosince, stejně jako část areálu Tanvaldský Špičák, konkrétně Špičák II. "Sněžíme tam na jeden krok celou dvojku, čili dětskou sjezdovku, Zalomený, Kostelní a modrou až dolů," dodal Bažant.
I na Ještědu v Liberci mohl dnes ráno provozovatel skiareálu spustit běžný zasněžovací systém. "Počítáme s tím, že dokud takové počasí vydrží, tak budeme sněžit," uvedl ředitel skiareálu Radek Chalupa. Také Ještěd plánuje, že sezonu zahájí 12. prosince. Na Ještědu technický sníh vyrábějí od poloviny října díky speciální technologii, která umožňuje jeho produkci i za plusových teplot. Jde ale jen o doplňkové zařízení, které má zajistit dostatek sněhu pro dojezdovou část páteřní sjezdovky Skalka.
Běžný zasněžovací systém má v provozu i krkonošský Harrachov. "Ale jenom nahoře, protože dole jsou teploty kolem nuly," dodal zástupce ředitele harrachovského skiareálu Ondřej Zemánek. Oficiální termín pro zahájení sezony v Harrachově podle něj zatím nestanovili.