Copak to jde za panáky? Záchranáři testovali nové nafukovací obleky

Autor: votr
  20:22aktualizováno  20:22
Na podivnou skupinu postav ve žlutých a bílých nafukovacích oblecích mohli narazit v minulých dnech turisté v lesích kolem Ralska. Ochranné obleky tady testoval Institut ochrany obyvatelstva. A testování bylo v horkých dnech minulého týdne velmi náročné.

Cílem tohoto projektu je zajistit, aby ochranné obleky, které jsou vyvíjeny jak pro složky IZS tak i pro civilní obyvatelstvo co nejlépe vyhovovaly náročným podmínkám v praxi. Jedná se hlavně o chemické, biologické, radiologické či nukleární událostí.

Institut ochrany obyvatelstva v úterý 26. května uskutečnil 6. ročník tradičního setkání příslušníků IZS spojeného s intenzivním testováním moderních a nově vyvíjených ochranných obleků. (26. května 2026)
Letošní ročník provázela testování obleků třicetistupňová vedra. V těchto teplotách vyrazili členové IZS plně vybaveni vstříc vrcholu Ralska. Někteří z účastníků testovali poprvé, jiní už patřili mezi zkušené testery. Had postav v bílých a žlutých nafukovacích oblecích na turistické cestě k nejvyššímu bodu – zřícenině hradu Ralsko budil pozornost turistů.

Laboratorní podmínky u těchto druhů obleků nedokážou úplně dobře rozhodnout, zda dané obleky vydrží jednu z oněch výše uvedených událostí. Výstup na Ralsko tak sloužil jako skvělá testovací zátěž, ve které tyto obleky měly obstát. Na dvoukilometrové trati museli testeři překonat téměř čtyřsetmetrové převýšení.

Pro vývojáře a experty z Institutu ochrany obyvatelstva jsou tyto praktické testy nejlepším zdrojem informací a ukazatelem případných problémů.

