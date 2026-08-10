Odborníci prověřují technický stav opláštění hotelu a vysílače Ještěd

Odborníci firmy Balance Praha prověřují technický stav opláštění horského hotelu a vysílače Ještěd v Liberci. Jde o důležitou součást přípravy rekonstrukce cenné budovy, která je dominantou Liberce i celého kraje, řekla dnes ČTK mluvčí krajského úřadu Pavla Sýkorová. Ještěd je od roku 2006 národní kulturní památkou a Liberecký kraj chce zajistit zachování původního architektonického rázu unikátní stavby ve všech ohledech, v jakých to současné technologie a stavební postupy umožní.
"Ještěd je pro Liberecký kraj mimořádně významnou stavbou a chceme o něj pečovat tak, aby mohl sloužit i dalším generacím. Pravidelná kontrola technického stavu je důležitou součástí přípravy na jeho budoucí rekonstrukci. Potřebujeme přesně vědět, v jakém stavu jednotlivé části stavby jsou, a kde bude potřeba zasáhnout," doplnil náměstek hejtmana Jiří Ulvr (Starostové pro Liberecký kraj). Pravidelná kontrola a údržba vnějšího pláště jsou podle něj důležité zejména kvůli náročným horským podmínkám, kterým je stavba dlouhodobě vystavena.
Odborníci se podle Ulvra při kontrole zaměřili především na plášť věže z EPDM fólie, což je odolná pryžová membrána, která chrání konstrukci před deštěm, sněhem, větrem a dalšími vlivy. "Prověřili celistvost jednotlivých detailů, stav těsnění a upevňovacích lišt. Součástí prohlídky byla také diagnostika a kontrola svorníků, tedy důležitých spojovacích prvků konstrukce vysílače, u nichž odborníci ověřovali jejich stav a funkčnost," dodal náměstek.
Horský hotel a vysílač Ještěd je českou stavbou století. Hyperboloid vysoký 94 metrů unikátním způsobem slučuje funkci vysílače, hotelu a restaurace. Základní kámen stavby byl slavnostně položen před 60 lety - v červenci 1966, v provozu je od roku 1973. Jeho autor Karel Hubáček získal za projekt v roce 1969 Perretovu cenu udělovanou Mezinárodní unií architektů. Odborníky i laiky dodnes upoutává způsob, jakým budova dotváří siluetu 1012 metrů vysoké hory.
Liberecký kraj je od letošního roku vlastníkem budovy a přilehlých pozemků, za 185 milionů korun je odkoupil od Českých radiokomunikací. Ještěd je od roku 2007 na Indikativním seznamu České republiky pro zápis na Seznam světového dědictví UNESCO, po více než půlstoletí provozu potřebuje ale kompletní rekonstrukci. Posudek z roku 2019 ji odhadl na 400 milionů korun, skutečné náklady ale ukáže až projekt, který chce mít kraj hotový do konce příštího roku, a veřejná soutěž na dodavatele.