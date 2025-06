Více než polovina vyhozených věcí se dala vytřídit

9:43

Jablonec kontroluje, co lidé vyhazují do směsného komunálního odpadu. Rozbor vytipovaného a pravidelně přeplňovaného kontejneru u bytového domu o objemu 1 100 litrů potvrdil, že více než polovinu odpadu (58 %) tvořily věci, které se dají třídit, a které do černé popelnice nepatří.