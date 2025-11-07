První záškoláctví i láska, vzpomínal Kaiser. V rodném Liberci dostal medaili města

Jan Pešek
  11:52aktualizováno  11:52
Držitel několika Českých lvů, herec, zpěvák a komik Oldřich Kaiser, a laureátka Ceny Thálie, divadelní herečka Markéta Tallerová, získali Medaili města Liberec za přínos v oblasti umění. Ocenění si oba převzali ve čtvrtek na liberecké radnici.

„Když jde člověk do divadla na Markétu Tallerovou nebo si sedne k televizi, kde vidí Oldřicha Kaisera, tak je to chvíle, kdy se trochu povznese, zapomene na své starosti a vžívá se do jejich rolí. Dát takové ocenění hercům znamená poděkování za to, že nás na chvilku osvobodí z tohoto světa,“ vysvětlil primátor města Jaroslav Zámečník, proč mu bylo ctí ocenit právě tyto dva umělce.

Oldřich Kaiser a Markéta Tallerová obdrželi Medaili města Liberec za přínos v oblasti umění. (6. listopadu 2025)
Markéta Tallerová obdržela Medaili města Liberec za přínos v oblasti umění. (6. listopadu 2025)
Oldřich Kaiser a Markéta Tallerová obdrželi Medaili města Liberec za přínos v oblasti umění. (6. listopadu 2025)
Oldřich Kaiser obdržel Medaili města Liberec za přínos v oblasti umění. (6. listopadu 2025)
Oldřich Kaiser obdržel Medaili města Liberec za přínos v oblasti umění. (6. listopadu 2025)
14 fotografií

Kaiser i Tallerová, jejímž působištěm je liberecké Divadlo F. X. Šaldy, dorazili ve čtvrtek odpoledne do obřadní síně, aby ocenění osobně převzali.

„Do Liberce už moc často nejezdím. Ale když tu zrovna jsem a procházím se městem, mám pocit, že je mi patnáct. Cítím se trochu bojácně, abych neudělal nějaký malér,“ vzpomínal sedmdesátiletý Kaiser, který se v Liberci narodil.

Byl to jiskřivý chlapec, vzpomínala vedoucí kroužku

„Pro mě tu bylo všechno poprvé. Poprvé jsem šel do jeslí, do mateřské školy, do základní devítileté školy Barvířská, poprvé jsem byl za školou, poprvé jsem chodil do houslí, poprvé – to byla taková jedna dívenka… Ale to skončilo fiaskem. Ale tady jsem se taky naučil lyžovat, bruslit, hrát fotbal,“ pokračoval známý herec.

„Pak ale přišla otázka, co budu dělat dál? Já nevěděl, a tak mě maminka, protože jsem byl plný energie a zlobil jsem, přihlásila do literárně-dramatického kroužku, kde mě vedla paní Milena Hercíková,“ zavzpomínal na počátek své umělecké kariéry Kaiser přímo před přítomnou Hercíkovou, která si budoucí hvězdu dobře zapamatovala: „Oldřich byl nadaný, jiskřivý, krásný drobný chlapec, kterého jsem měla a mám moc ráda.“

Tallerová: Oldříšek nám lezl na nervy!

Pro Markétu Tallerovou bylo ocenění příjemným překvapením. „Mám to štěstí, že mám práci, která vlastně není práce. Vždycky říkám, že je to můj koníček. Ale jistě, že mě to těší. Třeba ten můj herecký život nebyl úplně marný a někomu jsem udělala radost,“ svěřila se Tallerová, která pochází z Prahy, ale v Liberci působí čtyřicet let.

A kromě nově nabyté medaile ji s Oldřichem Kaiserem pojí i historka z mládí.

„Moje sestra studovala na škole ve stejnou dobu, jako pan Kaiser a jednou ho přivedla k nám domů. Představila ho mamince, protože to byl tenkrát neznámý člověk, studentík, zkrátka takový chlapeček. A pak, když se stal slavným, maminka pokaždé, když byl v televizi, říkala: Oldříšek, tady seděl, tady na tomhle otomanu. To víte, když už to bylo po sto padesáté, tak nám to všem lezlo na nervy! Ale už dávno jsem mu odpustila,“ smála se Tallerová.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Babosed v MHD má „tajný“ fanklub. Patříte do něj také? A proč oblíbené sedadlo občas blokuje mop?

U některých typů autobusů sedíte výše než ostatní cestující, vždy máte dobrý...

Místo, kde se kříží zájem o výhled s potřebou klidu a osobního prostoru, to je babosed. Přední sedadlo v autobuse je pro některé cestující svatyní, pro jiné noční můrou. A pro řidiče často zkouškou...

Zeleň i voda. Praha 12 představila vítězný návrh na obnovu Sofijského náměstí na místo „pro všechny generace“

Studio Perspektiv zvítězilo v architektonické soutěži na revitalizaci...

Parková část Sofijského náměstí v Modřanech projde proměnou podle návrhu studia Perspektiv, které uspělo v architektonické soutěži pořádané městskou částí Praha 12. Cílem projektu je vytvořit...

Čtenáři rozhodli. V anketě zvítězila žlutá tramvaj s džusem, porazila pivo a hokej

Tramvaj Škoda 15T s reklamním polepem Happy Day

Pražané rozhodli o nejhezčí tramvaji Škoda 15T. V hlasování čtenářů Metro.cz vyhrál žluto-zelený vůz s reklamou Happy Day, který získal 212 hlasů. Druhá skončila černá tramvaj Sparty, třetí pak vůz...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

GALERIE: Rekonstrukce lanovky na Petřín pokračuje. Vozy vznikají ve Švýcarsku

Pokračuje rekonstrukce tělesa lanové dráhy Petřín. V úseku od dolní stanice...

Práce na modernizaci lanové dráhy na Petřín pokračují podle plánu. Dopravní podnik hl. m. Prahy dokončil v úseku od dolní stanice lanovky zhruba po čtvrtinu její délky podkladní i finální betonové...

Dříve platil za symbol tůní a rybníků. Nyní však patří k ohroženým rybám. Karas obecný je bojovník o přežití

Karas obecný byl dřív považovaný za podřadnou plevelnou rybu.

Ještě před pár desítkami let byl karas obecný rybou, kterou znal každý. Stačilo přijít k jakékoli tůni nebo rybníčku. Mezi lekníny se líně převalovali tmavě zlatí karásci, symbol klidu a odolnosti....

Srnče nepřežilo útok psa, trpící zvíře zastřelil policista. Majitelce hrozí pokuta

ilustrační snímek

Útok loveckého psa nepřežilo ve čtvrtek ráno na Rokycansku srnče. Aby se poraněné mládě netrápilo, musel jeden z přivolaných policistů použít služební zbraň a usmrtit jej. Policisté případ vyšetřují...

8. listopadu 2025  18:02,  aktualizováno  18:02

Potomci lidí z vysídlených obcí vysadili na Drahanské vrchovině Alej svobody

ilustrační snímek

Potomci obyvatel 33 obcí vysídlených za druhé světové války dnes spolu s dobrovolníky vysadili na Drahanské vrchovině takzvanou Alej svobody. Nachází se mezi...

8. listopadu 2025  16:22,  aktualizováno  16:22

Universal Studios se chtějí vrátit ke kořenům Mumie. Probíhají jednání o návratu původních filmových hrdinů

Pokračování Mumie, jedné z nejzásadnějších filmových sérií z přelomu...

Pokračování jedné z nejzásadnějších filmových sérií z přelomu tisíciletí je tady. Egyptský kněz Imhotep zřejmě znovu povstane v dalším díle Mumie, pro nějž studio Universal verbuje Brendana Frasera i...

8. listopadu 2025  17:17

Na Plzeňsku narazil řidič osobního auta do stromu, na místě zemřel

ilustrační snímek

Řidič osobního vozidla dnes krátce po poledni narazil u Manětína na Plzeňsku do stromu. ČTK to řekla policejní mluvčí Barbora Šmaterová. Na následky vážných...

8. listopadu 2025  15:31,  aktualizováno  15:31

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Pardubice mají novou lipovou alej, připomíná svobodu a konec války

ilustrační snímek

Na polní cestě mezi Nemošicemi a Dražkovicemi v Pardubicích dnes dobrovolníci vysázeli lipovou alej, která čítá 80 stromů. Město je ji pojmenovalo Alej...

8. listopadu 2025  15:29,  aktualizováno  15:29

Návštěvníci muzea v Záhlinicích na Kroměřížsku se seznámili s tradičními řemesly

NĂˇvĹˇtÄ›vnĂ­ci muzea v ZĂˇhlinicĂ­ch na KromÄ›Ĺ™Ă­Ĺľsku se seznĂˇmili s tradiÄŤnĂ­mi Ĺ™emesly

Návštěvníci Muzea Františka Skopalíka v Záhlinicích, místní části Hulína na Kroměřížsku, se dnes mohli seznámit s tradičními lidovými řemesly. Při práci...

8. listopadu 2025  15:07,  aktualizováno  15:07

Lovecký pes spadl na Kladensku do studny, hasiči zvíře vytáhli nezraněné

Vyproštění loveckého psa ze studni v Hřebči na Kladensku (8. listopadu 2025)

Výprava do lesa se změnila v sobotu dopoledne v drama pro myslivce v Hřebči na Kladensku. Jeho pes spadl do studny, s pomocí speciálního postroje jej na povrch museli vytáhnout hasiči. Zvíře vyvázlo...

8. listopadu 2025  16:22,  aktualizováno  16:22

Čtyři zranění při nehodě na Třebíčsku, vrtulník nesl do nemocnice dítě

Vrtulník zasahuje u nehody nákladního auta a cisterny na D2 před Brnem

Při havárii dvou osobních aut u Martínkova na Třebíčsku se půl hodiny po sobotním poledni zranili čtyři lidé, mezi nimi tři děti. Příčinu kolize zjišťuje policie.

8. listopadu 2025  15:42,  aktualizováno  15:42

Květinové dekorace vyzdobily po floristické soutěži vilu Stiassni v Brně

KvÄ›tinovĂ© dekorace vyzdobily po floristickĂ© soutÄ›Ĺľi vilu Stiassni v BrnÄ›

Netradiční květy i květinové dekorace inspirované dálně východním uměním ikebana vyzdobily na víkend brněnskou vilu Stiassni. Své práce tam vystavilo 35...

8. listopadu 2025  13:59,  aktualizováno  13:59

Mezi Pardubicemi a Hradcem Králové srazil vlak člověka. Koridor stál

Ilustrační snímek

Srážka vlaku s člověkem u Stéblové na Pardubicku zastavila v sobotu po poledni provoz na železniční trati mezi Pardubicemi a Hradcem Králové. Po více než dvou hodinách se podařilo obnovit provoz po...

8. listopadu 2025  14:02,  aktualizováno  15:20

Bankovní identita usnadňuje život – i maminkám. Jak si ji zařídit?
Bankovní identita usnadňuje život – i maminkám. Jak si ji zařídit?

Bankovní identita je vaším digitálním klíčem k úřadům i k firmám. Už nemusíte vyplňovat formuláře, chodit na pobočky a hlavně stát ve frontách na...

Zprovoznění pardubické školy po požáru bojleru potrvá ještě 30 dní

ilustrační snímek

Zprovoznění Základní školy Obrazenice v Pardubicích potrvá ještě zhruba 30 dní. V pondělí tam hořel bojler a saze se rozšířily do části budov a poškodily...

8. listopadu 2025  11:47,  aktualizováno  11:47

Ženu zavalily ve fabrice na Opavsku dva metráky palet, letěl pro ni vrtulník

Vrtulník letěl pro poraněnou ženu do obce Chuchelná na Opavsku.

Hromada dřevěných palet vážících více než dva metráky zavalila v pátek ráno ve firmě v obci Chuchelná u česko-polských hranic čtyřiapadesátiletou ženu. Kvůli četným poraněním pro ni letěl na Opavsko...

8. listopadu 2025  9:42,  aktualizováno  13:08

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.