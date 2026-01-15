První stupeň v rodinném prostředí. Obec po 45 letech otevřela základní školu

„V malém kolektivu můžeme ke každému žákovi přistupovat individuálně. Výhodou je umístění školy v CHKO Jizerské hory, můžeme tak rozvíjet badatelskou činnost venku,“ nastínila ředitelka a učitelka budoucích prvňáčků Jana Pospíšilová.
Zároveň dodala, že v malém kolektivu je snadnější vidět, v čem má dítě případně problém. „Úprava vzdělávacích cílů může být rychlejší nebo se mu individuálně může sestavit plán. Zároveň si děti mohou pomáhat navzájem a sdílet své znalosti,“ popsala výhody Pospíšilová.
Škola bude nabírat žáky postupně po jednotlivých ročnících. V prvním roce bude místo přibližně pro dvanáct dětí. „Zájem je i z okolních obcí. Rozhodli jsme se, že budeme postupně každý rok otevírat jednu třídu a školu naplňovat tak, aby tam za pět let bylo pět ročníků,“ upřesnila.
Školy v okolí pro zdejší děti nemají místo, Oldřichov proto obnoví malotřídku
Vzdělávací program Začít spolu je podle Pospíšilové komplexní cesta, která spojuje požadavky nově navržené v rámcovém vzdělávacím programu.
„Klade důraz na rozvoj kompetencí v 21. století. Je o částečném předávání odpovědnosti za vzdělání na děti. Postupně se učí krok za krokem, jak si výuku organizovat a rozdělovat si role a práci,“ popsala s tím, že program je hodně o týmové práci a učitel se stává spíše průvodcem.
Školu se vedení města rozhodlo zřídit, protože mělo vypovězenou spádovost od sousedního Mníšku, který byl na hraně svých kapacit. „V roce 2023 byl zápis do první třídy, kdy měli u zápisu 47 dětí a brali 28. Byl to rok, kdy mnoho dětí z Oldřichova muselo do Liberce,“ vysvětlila starostka města Jana Šťastná.
Dům byl v havarijním stavu
V minulosti byla oldřichovská škola v budově, kde dnes sídlí liberecký Dům dětí a mládeže Větrník. Obec tak musela hledat jiný vhodný prostor.
„Měli jsme tu budovu bývalého obecního úřadu, která byla ve velmi špatném technickém stavu, takže jsme se rozhodli ji zrekonstruovat,“ uvedla Šťastná s tím, že rekonstrukce nemovitosti v havarijním stavu vyjde na 26 milionů korun.
„Zřízení školy nás stálo mnoho energie. Na vybavení máme pro tento rok rozpočet dva miliony korun,“ dodala. Zápis budoucích prvňáčků bude 20. ledna 2026 na sále Besedy.