Olívie a neviditelné zemětřesení nejlepším snímkem Anifilmu pro děti a mládež

Snímek Olívie a neviditelné zemětřesení španělské režisérky Irene Iborry Rizové se stal nejlepším celovečerním filmem pro děti a mládež na letošním 25. ročníku Mezinárodního festivalu animovaných filmů Anifilm. Ceny v jednotlivých filmových i herních kategoriích pořadatelé slavnostně předali při dnešním slavnostním zakončení festivalu v nedávno zrekonstruovaném Kulturním centru Lidové sady v Liberci. Program přehlídky končí v neděli.
"U vítězného snímku ocenila porota jeho empatický dětský pohled na komplikované společenské problémy a citlivý přístup k psychickému zdraví, rodinným vztahům a síle přátelství," uvedla mluvčí Anifilmu Gabriela Zajícová. V mezinárodních soutěžních sekcích posuzovala porota deset celovečerních filmů, 34 krátkých filmů, 35 filmů studentských, 30 videoklipů, 24 abstraktních a nenarativních animací a devět filmů pro virtuální realitu (VR). Soutěžilo také 17 videoher a 12 her studentských.
O jedné z cen rozhodli také sami diváci - Cenu Libereckého kraje, získal animovaný film Psí ucho maďarského režiséra Pétera Vácze. Diváci ocenili jeho osobitost, vizuální hravost i silnou citovost. Nejlepším celovečerním filmem pro dospělé se stal kanadský dokumentární snímek Nekonečná Cookie režijní dvojice Setha a Petera Scriverových. "Film se velmi odvážně věnuje tématu menšin, s ironií a originálním vizuálním stylem nám předkládá rodinné album plné výstředních a sympatických postav," doplnila Zajícová.
V kategorii nejlepší krátký film zvítězil loutkový film Březnová zima arménské režisérky Natalie Mirzojanové, který se zabývá tématem těžce doléhajícím na celou Evropu, ale především na Ukrajinu. Příběh sleduje putování mladého páru prchajícího z Ruska krátce po vypuknutí invaze. Porota ocenila především jeho "neuvěřitelnou animační techniku", silnou ženskou hrdinku a celkově působivé vyprávění.
Mezi studentskými filmy uspěl snímek Plout (Floating) srbské režisérky Jeleny Milunovičové s intimním pohledem na duševní nemoc v rodině. V abstraktní animaci zvítězil film Tolik rozličných věcí indické režisérky Sakši Jainové. Cenu za nejlepší videoklip převzala Japonka Hodži Cučijaová, zvláštní ocenění ve stejné kategorii udělila porota tandemu Julie Černá a Lene Lekšeová za videoklip k písničce Pařezy české hudebnice Johuš Matuš.
V kategorii VR filmů porotu nejvíc zaujalo dílo Stvoření světů litevských tvůrců Kristiny Buožytéové a Vitalijuse Žukase. V herních kategoriích se prosadila švýcarská hra Michaela Freie Time Flies a výtvarně nejvýraznější počin porota našla v titulu Carimara od Bastiena Mahauta. Nejlepší studentskou počítačovou hrou se stala SPRKLS.exe od tvůrčího týmu Stanislav Chajdarov, Egor Tomilov, Alexej Klišin a Sofija Maslenniková.
Program 25. ročníku Mezinárodního festivalu animovaného filmu Anifilm zavedl letos letos diváky a divačky do světa mýtů a legend a nabídl jim přes 500 soutěžních i nesoutěžních snímků. Podle organizátorů je šestidenní festival přehlídkou toho nejlepšího ze současné světové a české animované tvorby. Program měl Anifilm na 14 místech po městě, kromě promítání filmů nabídl výstavy, besedy, workshopy či tvůrčí dílny pro děti i dospělé. Vítězný celovečerní film pro děti a vítězné krátké filmy a animace uvede v neděli v Grandhotelu Zlatý lev.