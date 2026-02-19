Olympijská vítězka Zuzana Maděrová: Zlato neprodám, chci inspirovat děti

Eliška Marinská
  19:52aktualizováno  19:52
Olympijská šampionka ve snowboardingu Zuzana Maděrová dorazila do kulturního a kreativního centra Linserka v Liberci. Přivítaly ji stovky fanoušků. Maděrová jim přiblížila svou cestu k olympijskému zlatu, po besedě následovala autogramiáda, přicházeli za ní děti i dospělí. Podepisovala i prkna.

„Z medaile mám obrovskou radost. Nemám ale v plánu ji prodávat,“ odpověděla Maděrová na dotaz, zda by ji nechtěla zpeněžit a finance vložit do mládežnického sportu. „Chci ji co nejvíc ukazovat dětem, aby si na ni mohly sáhnout a třeba je to inspirovalo ke sportu,“ uvedla sportovkyně před zaplněným sálem.

Maděrová zároveň popsala, že za výrazným výkonnostním posunem stojí především dlouhodobá příprava a také fakt, že se jí letos vyhnula zranění. V minulých letech ji přitom trápily zdravotní komplikace opakovaně. „Rok předtím jsem měla operovanou kyčel, dva roky předtím jsem bojovala se zády, na podzim jsem měla zlomené zápěstí. Je to součet práce z více let,“ vysvětlila.

Veřejnost zajímalo i to, jak skloubí sportovní kariéru se studiem. Maděrová přiznala, že školu po stavební průmyslovce dál nestuduje, aby se mohla naplno věnovat vrcholovému sportu. „Školu si můžu dodělat později, ale sportovat na vrcholové úrovni už třeba nepůjde,“ podotkla. Podobně otevřeně odpověděla i na otázku mateřství. „Rodinu bych chtěla založit až po skončení kariéry, nikoli během ní,“ dodala.

Strach šampionky nerodí. Paličatostí se Maděrová podobá Ledecké, styl vypilovala

Tématem byla také atmosféra posledních zimních her. Zatímco předchozí olympiádu v Číně poznamenala přísná proticovidová opatření a absence fanoušků, tentokrát si sportovci podle Maděrové užili výrazně příjemnější prostředí. „Byla tam krásná atmosféra, spousta fanoušků a i jídlo, což je hodně důležitý bod, který v Číně za mě nebyl úplně ideální. To se s minulou olympiádou nedá srovnat,“ popsala s tím, že nejlepší jídlo mají v libereckém podniku Moc.

Z publika padla otázka i na budoucnost alpského snowboardingu v olympijském programu. Přestože se objevily úvahy o jeho vyřazení, sledovanost podle sportovkyně Maděrové ukazuje, že disciplína má své pevné místo. „Řešili jsme to před olympiádou, protože po minulé olympiádě v Číně tam nebyla moc velká sledovanost, protože jsme jely ve čtyři ráno v úterý v Evropě a nebyla tam moc velká sledovanost,“ objasnila. „Na Mistrovství světa minulý rok, jsme byly čtvrté sledované a na úrovni mužského sjezdu,“ dodala.

Maděrovou čeká po sezoně čtrnáct dní pauza a v té má mediální povinnosti, které jí přichystala její starší sestra Anna Maděrová a následně se vrátí do Rakouska, kde stráví pět týdnů na sněhu, a poté pět týdnů ve Francii. Harmonogram má přitom naplánovaný dlouho dopředu. „Mám už všechen svůj čas naplánovaný do příštího prosince do dalších závodů,“ poznamenala.

Že vypadla Ester? Nevěřila jsem. A slavit se budu muset naučit, směje se Maděrová

Padla i otázka, zda by se chtěla případně zúčastnit Star Dance, pokud ji přijde nabídka. Odpověděla, že na případné nabídky zábavních pořadů zatím nemyslí. „Teď se chci soustředit hlavně na závodění. Vidím tam větší potenciál než v tanci. Možná ke konci kariéry třeba za deset let bych to zvažovala,“ dodala s úsměvem.

Na závěr besedy poslala mladým sportovcům poselství. „Jděte si za tím, co máte rádi. Ať je to sport nebo škola, dělejte to s láskou. Tak se dá dojít nejdál.“

Po besedě se s fanoušky vyfotila a rozdala stovky podpisů, a to nejen na papír, ale děti si nechaly podepsat třeba snowboard nebo helmu. „Podepsala jsem i dioptrické brýle. Přibylo hodně fanoušků, ale myslím, že to zvládám. Mám ráda fanoušky, vítat se a fotit,“ pověděla po autogramiádě.

„Dostala jsem tady dáreček, ještě ho nemám rozbalený i růžičku. Od města Liberec poukaz na tréninkové jednotky pro náš klub z čehož mám obrovskou radost,“ uzavřela.

Olympijská vítězka Zuzana Maděrová na Krajském úřadu Libereckého kraje. (12. února 2026)
Olympijská vítězka Zuzana Maděrová na Krajském úřadu Libereckého kraje. (12. února 2026)
Olympijská vítězka Zuzana Maděrová na Krajském úřadu Libereckého kraje. (12. února 2026)
Olympijská vítězka Zuzana Maděrová na Krajském úřadu Libereckého kraje. (12. února 2026)
