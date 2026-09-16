Oprava bazénu v Liberci potrvá o dva měsíce déle, termín otevření zůstává stejný

Autor: ČTK
  14:12aktualizováno  14:12
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Modernizace městského plaveckého stadionu v Liberci, která začala před dvěma lety, potrvá o další dva měsíce déle. Skončit by tak měla v srpnu příštího roku. Důvodem k prodloužení je změna technologie energocentra, řekl dnes ČTK náměstek primátora pro územní plánování, majetek a sport Adam Lenert (ANO). Podle něj to ale nebude mít vliv na avizovaný termín otevření areálu, což je září příštího roku.

"Jsme domluvení se stavbou, že zahájí zkušební provoz dřív, takže by to nemělo ohrozit ten cíl, ke kterému všichni směřujeme, aby se v září 2027 plavalo," řekl Lenert. Dosud radnice uváděla, že po dokončení stavby bude potřeba čtvrt roku na přípravu areálu k zahájení provozu.

Městský plavecký stadion v Liberci je kvůli modernizaci za více než 800 milionů korun bez daně mimo provoz už více než dva roky. Původně měly stavební práce skončit do října letošního roku, kvůli změnám projektu a vícepracím ale radnice termín několikrát prodloužila.

Pro krytý plavecký areál na Tržním náměstí v Liberci se třemi bazény, saunami, fitness a pizzerií jde o první takto rozsáhlou opravu od jeho otevření v roce 1984. Hlavním impulzem k ní byla potřeba vyměnit stará technologická zařízení, opravit střechu, zasklít budovu a opravit netěsnící vanu hlavního bazénu. Zároveň se ale opravují i další části. Z budovy tak zůstal jen skelet, jinak bude vše nové. Původní architektonický styl, jehož autorem je Pavel Švancer, ale zůstane zachovaný. To platí i pro barevnost, nadále bude převládat červená a bílá, což jsou tradiční barvy Liberce.

"Stavba je teď ve fázi, že už se dělají vnitřní obklady, už se tam objevuje mozaika. Tento týden nebo nejdéle příští týden se začne postupně demontovat prostorové lešení v padesátimetrovém bazénu s tím, že následně by se měly začít dělat obklady na padesátimetrovém bazénu. A přes zimu by se měly dělat zejména technologie," řekl náměstek.

Na modernizaci bazénu získal Liberec tři dotace, pokrýt by měly skoro polovinu nákladů. Více než 205 milionů bude město čerpat z evropského programu Státního fondu životního prostředí, dalších 139 milionů z Národní sportovní agentury a 50 milionů korun od Libereckého kraje. Krácení dotací kvůli prodloužení stavby podle Lenerta nehrozí. "Je to dohodnuté se všemi poskytovateli dotací, takže by to nemělo ovlivnit žádné dotační peníze," dodal.

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