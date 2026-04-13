Oprava kina Varšava v Liberci potrvá déle, problém je s průsakem vody

Oprava městského kina Varšava v Liberci za více než 66 milionů korun potrvá o několik měsíců déle, nejspíš do podzimu. Problém je s průsakem vody ze soukromé restaurace, která je nad kinem. Podle náměstkyně primátora Šárky Prachařové (za ANO) nyní s jejím majitelem řeší, jak průsaku zamezit.
"Zistilo se, že to prosakuje z restaurace, takže se to s majitelem začalo řešit, protože ten průsak byl poměrně velký a šel nejenom do stěny, ale i do stropu, což znamená najít, vysušit a tak dále. A teď jsme ve fázi dohadování," řekla dnes ČTK náměstkyně.
Takřka kompletní rekonstrukce více než stoletého kina začala v říjnu 2024 a radnice počítala s tím, že skončí nyní na jaře, aby ho mohli využít organizátoři každoročního mezinárodního festivalu animovaného filmu Anifilm. Podle Prachařové už město pořadatele festivalu informovalo, že se bez tohoto kina budou muset obejít i letos stejně jako při minulém ročníku. Náměstkyně věří, že obnova Varšavy skončí do podzimu, aby bylo kino k dispozici pro jiný filmový festival - Sportfilm. "Teď momentálně nevíme, jak to bude. Pořád ale věříme, že alespoň to září, jak to teď deklarujeme, se podaří. Bude ale záležet na tom, jak bude probíhat to jednání s majitelem restaurace," dodala.
Kino a restaurace jsou v objektu, který město vlastní jen z části. Kino je v nejstarší části této budovy postavené v roce 1922 ve Frýdlantské ulici. K ní byla později z Mariánské ulice nad ní přistavěna část, v níž je restaurace. Tuto přístavbu město prodalo soukromníkovi před 13 lety.
Radnice na opravu svoji části památkově chráněné budovy, která byla postavena ve stylu art-deco, získala evropskou dotaci. Pokryje dvě třetiny nákladů. "Dotace sice ohrožená není, protože tam jsme pořád v termínu, nicméně i vzhledem k čerpání a celkově k provozu toho kina potřebujeme, aby se to už dodělalo, protože všechno sebou nese další a další náklady," dodala náměstkyně.
Po rekonstrukci bude mít kino opravený sál i přilehlé prostory se zázemím. Nová bude vzduchotechnika, elektroinstalace, rozvody vody, kanalizace, vytápění i jevištní technologie. Součástí rekonstrukce je také oprava fasády a prostoru před kinem, oprava hydroizolace a drenážního systému.