Oprava mostu z Liberce do Stráže nad Nisou začne v pondělí a potrvá osm měsíců

Osm měsíců bude neprůjezdná Londýnská ulice v Liberci ve směru do Stráže nad Nisou kvůli opravě třicetimetrového mostu, který je na hranici města. Práce začnou příští týden v pondělí a potrvají do 21. prosince. ČTK dnes o uzavírce informovala mluvčí radnice Jana Kodymová.
Obnova mostu přes Lužickou Nisu, který se nachází na objízdné trase při uzavření průtahu městem, si vyžádá zhruba 29 milionů korun. Pro radnici půjde o nejvyšší částku, jakou letos vydá na opravu některého ze svých bezmála 150 mostů a lávek. Radnice bude most v Londýnské ulici opravovat, i když Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) bude pokračovat s rekonstrukcí mostů na průtahu, který má dva pruhy pro každý směr jízdy.
Podle náměstka primátora Liberce Adama Lenerta (ANO) je možné obě stavby provést, protože letos přes Londýnskou ulici nepovede objízdná trasa při omezení na průtahu. "Tím, že bude na průtahu doprava svedena do jednoho pruhu, tak nebude mít žádnou objízdnou trasu," řekl dnes náměstek ČTK.
I tak to bude pro motoristy jezdící touto částí Liberce velkou komplikací. Na průtahu se totiž bude pracovat v části, která vede souběžně s Londýnskou ulicí. Práce na opravě dvou vedle sebe stojících mostů nad takzvaným Sněhulákem poblíž nákupního centra v Růžodole začnou v červnu. Podle Lenerta u Ředitelství silnic a dálnic neuspěli s tím, aby svoji opravu odložilo. "Alespoň posunuli tu uzavírku tak, že začne až po skončení opravy Ostašovské ulice," dodal náměstek. Přes ní vede jedna z přístupových cest do nákupního centra, kvůli opravě vodovodu zůstane Ostašovská ulice neprůjezdná do poloviny června.
Ani jednu stavbu kvůli špatnému stavu mostů nejde odložit. Lenert již dříve uvedl, že most v Londýnské ulici je na hranici životnosti. Na sedmibodové škále hodnocení stavu mostů je na šestém stupni, což značí velmi špatný stav. Část mostu proto bude nutné zbourat a postavit znovu. Při jeho uzavření radnice doporučuje motoristům zvolit pro objízdnou trasu ulici Generála Svobody v Pavlovicích, což je bývalá silnice I/13. Po náhradních trasách budou jezdit i čtyři autobusové linky MHD.
Kompletní opravu hlavních částí potřebují i oba mosty nad Sněhulákem, což označuje několik na sebe navazujících kruhových objezdů. Oprava mostů nad nimi si vyžádá zhruba 68 milionů korun. ŘSD na síti X uvedlo, že letos bude zhruba 4,5 měsíce rekonstruovat most, po němž jezdí auta ve směru na Děčín. V příštím roce pak přijde na řadu druhý most, jenž je určený pro dopravu v opačném směru, tedy na Turnov.