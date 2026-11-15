Příprava opravy Svijanské arény v Liberci se komplikuje, rozhodne nové vedení

Autor: ČTK
  7:10aktualizováno  7:10
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Příprava opravy zchátralé střechy zimního stadionu Svijanská aréna v městském Sport parku v Liberci se komplikuje. Rekonstrukce bude i výrazně dražší, původně odhadované náklady vzrostly z 50 na 120 milionů korun. Opravu a rozsah prací tak bude muset potvrdit nové vedení města, řekl ČTK Zbyněk Karban, jednatel městské společnosti Sportovní areál Liberec, pod kterou Sport park patří.

"Dokončíme ten projekt a chci, aby to znovu projednala valná hromada, což je rada města. Chci rozhodně, aby nové vedení potvrdilo, jak dál postupovat, protože ten závazek 120 milionů je poměrně velký," řekl Karban.

Svijanská aréna patří mezi nejvyužívanější sportoviště ve Sport parku, celkem jich tam je 35. Kvůli špatnému stavu střechy nemůže být krytá hala se dvěma kluzišti v zimě v provozu, pokud na její střeše leží přes dva centimetry sněhu. Vyměnit potřebují nejen plechy na střeše, ale opravit se musí i vaznice a konstrukce. K jejich sanaci projektant navrhuje takzvané otryskání, což ale ohrožuje i provoz dalších sportovišť v areálu včetně multifunkční Home Credit areny, kde hrají hokejové zápasy extraligoví Bílí Tygři. "Jsou tam chladící věže a je samozřejmě otázka, jestli by se nezanesly, nebo případně jak by se musely ošetřit, aby ty chladicí věže mohly fungovat v průběhu rekonstrukce. Když by nemohly, tak by se samozřejmě nemohl dělat led," uvedl Karban.

Dodal, že při přípravě projektu nečekali, že by oprava střechy mohla mít až tak velký vliv na okolí. "To teď řeší projektant, s tím se musí vypořádat," řekl Karban. Předpokládá, že hotový projekt i s posouzením dopadů na okolí haly předloží novému vedení města do konce tohoto roku. Nejbližší termín pro zahájení opravy střechy je jaro příštího roku.

Svijanská aréna o rozměrech bezmála 60 krát 70 metrů je z roku 1956, zastřešena byla v letech 1965 až 1967. Je předchůdkyní multifunkční Home Credit areny a slouží zejména pro tréninky i zápasy hokejové mládeže a amatérských hokejových týmů, pro tréninky krasobruslařů, sportovní výuku škol a je tam veřejné bruslení. Ročně ji využije zhruba 100.000 sportovců. Jako dočasnou částečnou náhradu za chátrající halu radnice pořídila kryté mobilní kluziště za 26,5 milionu korun, ve Sport parku je od letošního února.

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