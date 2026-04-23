Oprava střechy zimního stadionu Svijanská aréna v Liberci začne nejdřív v létě

Nejdřív v létě začne oprava střechy městského zimního stadionu Svijanská aréna ve Sport parku v Liberci. Kvůli jejímu špatnému stavu musela být hala se dvěma kluzišti v uplynulé zimní sezoně uzavřená po každém vydatnějším sněžení do doby, než sníh na ní roztál. Radnice sice chtěla opravu střechy odhadovanou na 50 milionů korun zahájit už v dubnu, aby se vše stihlo do začátku další zimy, zatím ale nemá hotový ani projekt. Podle náměstka primátora Adama Lenerta (ANO) přípravu zpozdila zdravotní indispozice projektanta.
"Budeme věřit, že teď už se nic špatného nestane a půjde to co nejdříve," řekl Lenert ČTK. Projektová dokumentace je podle něj sice už hotová, musí se ale do ní ještě zapracovat připomínky koncesionářské firmy, která má provoz městského Sport parku s 35 sportovišti na starost.
S ohledem na zákonné lhůty je tak podle náměstka pravděpodobné, že stavební firmu, která střechy opraví, se podaří městu vybrat nejdřív v létě. Není tak moc reálné, že by se rekonstrukce dala stihnout letos. "Možná budeme přetahovat do ledna, ale o tom jednáme právě s koncesionářem," řekl Lenert. Zároveň připustil i variantu, že mimo provoz bude krytá hala se dvěma kluzišti po celou zimní sezonu.
Svijanská aréna patří mezi nejvyužívanější sportoviště ve Sport parku. Je předchůdkyní multifunkční Home Credit arény, do níž se po jejím postavení v roce 2005 přesunuly i extraligové zápasy hokejových Bílých Tygrů. Starý stadion ale i poté zůstal v provozu a ročně ho využije přes 100.000 sportovců. Slouží pro tréninky i zápasy hokejové mládeže a amatérských hokejových týmů, využívají ho krasobruslaři, školy a je tam veřejné bruslení.
Výrazné zhoršení stavu její střešní konstrukce odhalili autoři posudku, který pro město dělali loni. Podle nich je střecha na hranici havarijního stavu a bezpečného užívání. O uplynulé zimě nemohla být v provozu, pokud na střeše byly přes dva centimetry sněhu. Uzavřená byla pětkrát, v součtu to bylo zhruba šest týdnů. Radnice kvůli tomu pořídila jako částečnou náhradu mobilní nafukovací halu za 26,5 milionu korun. Ve Sport parku je v provozu od února, je na místě, kde před tím byly tenisové a beachvolejbalové kurty.