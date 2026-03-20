„Hrdina“ je nadějí pro ohrožené orly, s odchovem na Filipínách pomohla česká zoo

Marek Csizmazia
  10:22
Mimořádný úspěch v záchraně jednoho z nejvzácnějších dravců světa se podařil i díky liberecké zoo. V chovném centru filipínské ochranářské organizace Philippine Eagle Foundation úspěšně odchovali mládě kriticky ohroženého orla opičího pomocí asistované reprodukce. Naposledy se podařilo odchovat mládě touto metodou v roce 2013.
Fotogalerie3

Mládě orla opičího dostalo jméno Bayani, tedy Hrdina. | foto: Philippine Eagle Foundation

Zoologická zahrada v Liberci předává filipínským kolegům své dlouholeté zkušenosti s reprodukčními metodami u dravých ptáků.

„Odchov orla opičího je extrémně náročný, protože jde o druh s velmi pomalou reprodukcí. Pohlavní dospělosti dosahují až ve věku pěti až sedmi let a pár obvykle vyvádí jediné mládě jednou za dva roky. Každý úspěšný odchov proto představuje zásadní posilu pro populaci i pro budoucnost celého druhu,“ uvedl Jan Hanel, kurátor ptáků Zoo Liberec.

Philippine Eagle Foundation

Fotogalerie

zobrazit 3 fotografie

Mládě se vylíhlo v zařízení National Bird Breeding Sanctuary v Davao City a dostalo jméno Bayani, které v jazyce tagalog (národní jazyk Filipín, pozn. red.) znamená „hrdina“. Jméno symbolicky odkazuje na náročnou cestu, jež vedla k jeho úspěšnému odchovu, i na naději, kterou tento jedinec představuje pro budoucnost celého druhu.

Mláděti jsou nyní tři měsíce a zůstává v péči zkušeného týmu, který pečlivě sleduje jeho vývoj i zdravotní stav.

Rozmnožování je velmi složité

Rozmnožování orla opičího v lidské péči patří k nejsložitějším mezi dravými ptáky. Philippine Eagle Foundation se záchraně tohoto druhu věnuje od roku 1987 a v posledních letech čelila řadě komplikací v oblasti reprodukce i odchovu mláďat. O to větší význam má nynější úspěch.

„Gratulujeme celému týmu Philippine Eagle Foundation k tomuto významnému milníku a přejeme Bayanimu dobrý start do života,“ podotkl Hanel. Významnou roli v záchraně orla opičího hraje v posledních letech také Zoo Liberec, která patří mezi evropská pracoviště s mimořádnými zkušenostmi s chovem dravců, umělou inseminací, inkubací vajec či odchovem mláďat.

Zázrak se odkládá. Uhynulo mládě orla, o jehož záchranu bojuje liberecká zoo

Zoolog Jan Hanel je zapojený do odborné spolupráce přímo na Filipínách. Zoo Liberec již dvakrát zajistila také odborné stáže pro filipínské kolegy přímo v Liberci.

„Úspěšně odchované mládě je nejen velkou nadějí pro budoucnost ikonického filipínského dravce, ale také důkazem, že mezinárodní spolupráce a sdílení odborných zkušeností mohou zásadně pomoci druhům, které stojí na samé hraně vyhubení,“ dodal ředitel liberecké zoo David Nejedlo.

Majestátní dravec, který je zároveň národním symbolem Filipín, patří mezi největší a zároveň nejohroženější druhy dravých ptáků na světě. Podle posledních odhadů přežívá ve volné přírodě méně než 400 hnízdních párů. Druh čelí dlouhodobé hrozbě vyhubení především kvůli ztrátě tropických pralesů a dalším formám lidské činnosti. Chov v lidské péči proto představuje jednu z důležitých pojistek jeho budoucího přežití.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

„Hrdina“ je nadějí pro ohrožené orly, s odchovem na Filipínách pomohla česká zoo

Mládě orla opičího dostalo jméno Bayani, tedy Hrdina.

Mimořádný úspěch v záchraně jednoho z nejvzácnějších dravců světa se podařil i díky liberecké zoo. V chovném centru filipínské ochranářské organizace Philippine Eagle Foundation úspěšně odchovali...

20. března 2026  10:22

Pomoc, když ji potřebujete: psychologické služby DPP

20. března 2026  10:15

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.