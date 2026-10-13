Orfeus v podsvětí dostal v Liberci moderní podobu se sociálními sítěmi

Do současného jazyka se sociálními sítěmi i mobilními telefony převedlo liberecké divadlo operetu Orfeus v podsvětí od Jacquese Offenbacha. V premiéře uvede dílo o manželských radostech a strastech tuto sobotu. Větší akcent než v původní Offenbachově verzi bude mít v liberecké úpravě podle režisérky Lindy Hejlové Keprtové postava Veřejného mínění.
"Dali jsme ji do takového současného jazyka. Jak dokážou sociální média a jejich rychlost realitu přetvářet. A jak my sami velmi těžce rozpoznáváme to, co je pravda, a to, co ne," řekla dnes novinářům režisérka.
Představitelka Eurydiky Veronika Kaiserová míní, že by takto upravená opereta mohla přitáhnout i mladší diváky. "Za mě rozhodně, protože otvírá aktuální témata, a to, co dneska mladí řeší asi nejvíc, sociální sítě a média," řekla Kaiserová.
Opereta Orfeus v podsvětí představuje vztah mezi mužem a ženou s nadsázkou a ironií, která narušuje tradiční romantické ideály. Bájní antičtí manželé Orfeus a Eurydika u Offenbacha netvoří harmonický pár, ale naopak zažívají manželství plné nudy, nepochopení a vzájemné nevěry. Jejich vztah ukazuje, že zákonem a bohem posvěcený partnerský svazek může být spíše společenskou povinností než projevem skutečného citu. Když Eurydika odchází do podsvětí, Orfeus ji nezachraňuje z lásky, ale kvůli tlaku veřejného mínění.
V Liberci jde o čtvrté nastudování této operety od roku 1945. Nezvyklé je i tím, že bude bez známé předehry. "Tu Offenbach sám nesložil, přestože žije pod jeho jménem. A právě proto jsme se rozhodli, že bychom mohli udělat tu prvotní, komorní instrumentaci," řekl vedoucí libereckého operního souboru a dirigent pro tuto operetu Kevin Kevický. Díky této úpravě bude liberecká verze kratší, než je obvyklé. Představení potrvá zhruba dvě hodiny.
Offenbach zkomponoval Orfea v podsvětí o dvou jednáních a čtyřech obrazech v roce 1858. "Je to historicky první celovečerní opereta a je to šokující parodie jednak na antické bohy, které Offenbach postavil úplně na hlavu, a samozřejmě i hudebně je to neuvěřitelná parodie," uvedl Kevický. Podle něj si v operetě dělá Offenbach legraci třeba i z Rossiniho či Mozarta, přestože si jich vážil. "A mě na tom samozřejmě baví to, že je to velmi hravé, že je to velmi rychlé. A je to nesmírně náročné i pro zpěv i orchestr," dodal Kevický.
V roli Orfea se představí Dušan Růžička, Veřejné mínění ztvární Martin Stránský a v dalších rolích se objeví David Uličník, Pavel Klečka, Věra Poláchová Kavanová či Lívia Obručník Vénosová.