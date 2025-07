Božena se do liberecké zahrady dostala v roce 1993 jako dvouleté mládě z volné přírody. | foto: ČTK

Božena se do liberecké zahrady dostala v roce 1993 jako dvouleté mládě z volné přírody. Prvních pět let pro ni zoologové hledali vhodného partnera, až v roce v 1998 vytvořila pár s Pištou, o šest let starším samcem ze Zoo Moskva.

„Pišta s Boženou se stali jedním z nejstabilnějších párů orlosupů v Evropě a jako jedni z mála od roku 2001 také pravidelně odchovávali mláďata. Celkem jich přivedli na svět osmnáct,“ uvedl zoolog Jan Hanel.

Devět mláďat bylo díky mezinárodnímu repatriačnímu projektu vypuštěno do volné přírody evropských velehor, kde pomáhají k obnově a přežití tohoto silně ohroženého druhu. Ten byl v minulém století v Evropě téměř vyhubený (zbývala jen malá a izolovaná populace v Pyrenejích). Ostatní mláďata se začlenila do chovů v evropských zoologických zahradách, aby geneticky posílila populaci a chovatelskou základnu v lidské péči.

Pišta ale v loňském v roce ve věku téměř čtyřiceti let uhynul. Odborníci se proto rozhodli přesunout Boženu do specializované stanice ve španělském Guadalentínu, kde vytvoří pár s přibližně stejně starým samcem.

Staré samice nového samce nepřijmou

„Staří orlosupi si obecně špatně zvykají na nového partnera. Vždy je ale mnohem větší šance k úspěchu, když se doveze samice k samcovi. Opačně to bývá problém, protože staré samice nového samce většinou nepřijmou,“ vysvětlil Hanel.

Pokud se spojení vydaří, budou moci oba orlosupi fungovat jako zkušení adoptivní rodiče. Vzhledem k jejich vysokému věku už totiž svá mláďata pravděpodobně neodchovají.

„Ve skalách v blízkosti centra Guadalentín ale hnízdí dva potomci Boženy a Pišty, takže by se vlastně z našeho pohledu dalo konstatovat, že přijela tchyně na kontrolu ratolestí,“ dodal s úsměvem zoolog.

Liberecká zoo se záchraně orlosupů bradatých věnuje i nadále. V zahradě stále zůstává mladší chovný pár a z francouzského záchranného centra Le Gypaète barbu v Horním Savojsku přijede další mladá samice, která zajistí kontinuitu libereckého chovu orlosupů bradatých na další desítky let.