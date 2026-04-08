Ostatky nalezené u Višňové patří pohřešovanému muži z Frýdlantska, ukázala pitva

Kosterní pozůstatky nalezené v březnu nedaleko Višňové na Liberecku patří pohřešovanému osmačtyřicetiletému muži z Frýdlantska, po kterém policie pátrala od 5. července loňského roku. Totožnost potvrdila nařízená soudní pitva. Na základě pitvy i znaleckého posudku nebylo zjištěno, že by na jeho smrti měla podíl druhá osoba, uvedla dnes na webu liberecká policejní mluvčí Vladimíra Šrýtrová.
Pozůstatky lidského těla byly podle Šrýtrové nalezeny 21. března v lesním porostu v rezervaci Meandry Smědé poblíž Filipovky na Liberecku. "Operační důstojník na místo vyslal kompletní výjezd včetně kriminalistického technika. Zároveň byl přivolán lékař Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje. Kriminalisté provedli ohledání místa nálezu a v dané věci byla nařízena soudní pitva," doplnila Šrýtrová.
Lidé na Frýdlantsku se domnívali, že by nalezené pozůstatky mohly patřit muži, který se v oblasti ztratil loni na začátku prázdnin. Odešel 4. července navečer z Černous, ale domů už nedorazil. Muže tehdy hledaly stovky policistů, záchranářů i hasičů, semkli se také dobrovolníci a opakovaně propátrávali oblasti Frýdlantska, a to několik měsíců od chvíle, kdy zmizel. Pátrání bylo tehdy neúspěšné. Znalecké zkoumání teď jejich domněnku potvrdilo.