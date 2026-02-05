Otevřená sobota v duchu Valentýna

Malí i velcí návštěvníci se mohou těšit na tradiční JOJO hernu, keramickou dílnu nebo ZOO koutek, ale i na další připravené aktivity.
Tentokrát je čeká také Valentýnské tvoření.
Zábavné dopoledne s děti si příchozí užijí v sobotu od 9 do 12 hodin.
Cestující pražskou MHD musí na začátku února počítat se dvěma komplikacemi. Jedna z nich ovlivní dopravu na Pankráci už dnes, druhá naopak od pondělí výrazně změní cestování na lince A.
Zaparkovat tady chce notnou dávku odvahy i zručnosti. Čtenáři upozornili na kuriózní parkovací místa v pražských garážích, která matou řidiče i kolemjdoucí. Přesto mají podle developerů splňovat...
Na dálnici D46 z Prostějova na Vyškov shořel dnes odpoledne autobus společnosti RegioJet, který jel na lince z Frýdku-Místku do Brna. Nikdo nebyl zraněn, evakuováno bylo 35 lidí. Škoda se pohybuje...
Pokud jdete od Hradčanské na Letnou, nemůžete si několika rozpadajících se vil z dvacátých let nevšimnout. Domy na první i druhý pohled chátrají, a to už pěknou řádku let. Čtenáři se ptají: Co s nimi...
Pletené svetry, zimní bundy, mikiny, rukavice, batohy, ale i přehršel doplňků. Nabídka kolekce nadcházejících zimních olympijských her v Miláně a Cortině je široká a oproti předešlým ročníkům...
Podmínky na sjezdovkách v Jihomoravském zůstávají i přes aktuální oblevu dobré. Přes týden je ale kvůli zhoršenému počasí návštěvnost zimních středisek nižší....
Kriminalita v Ostravě loni mírně vzrostla. Policisté Městského ředitelství policie Ostrava prověřovali a vyšetřovali 8264 trestných činů, což je o 315 více než...
Ještě než cestující projdou turnikety v metru, může policie kontrolovat, zda je jejich mobil funkční a co v něm mají. Uvedl to ruský oficiální server Kommersant. Stejně je tomu kdekoli v placené...
Stovky odborářů se ve čtvrtek hodinu před polednem sešly pod bývalou vysokou pecí v areálu Dolní oblasti Vítkovic v Ostravě na manifestaci na podporu evropského průmyslu a ochranu pracovních míst....
K náročnému zásahu vyrazili před polednem záchranáři, policisté i hasiči do bývalého lomu Velká Amerika na Berounsku. Důvodem byl nález lidského těla bez známek života, na které v terénu narazila...
Hřbitovní kaple Nanebevzetí Panny Marie v Šonově na Broumovsku z roku 1887 se nejspíš dočká opravy, i když nejde o cennou památku. Římskokatolická farnost v Broumově pro ni sháněla podporu v projektu...
Lyžařské areály na jihu Čech nabízejí ideální podmínky. Na sjezdovkách leží až 115 centimetrů přírodního a technického sněhu. V okolí Zadova provozovatelé ve...
Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) v souvislosti s konáním zimních olympijských her upozorňuje na očekávatelnou větší aktivitu...
Benzin s naftou v Česku dál mírně zdražují, hlavním důvodem je dražší ropa. Přesto zůstávají pohonné hmoty u nás levnější než před rokem i ve srovnání s většinou států Evropské unie. Analytici...
Oblast pod Králickým Sněžníkem na Orlickoústecku v posledních letech zažívá stavební boom spojený s tamním turistickým resortem. Po novém wellness za miliardu korun v Dolní Moravě má v sousedních...
Neobvyklý případ podvodu vyšetřují policisté na Havlíčkobrodsku. Plných osm hodin hovořil s falešným bankéřem sedmatřicetiletý muž. Navíc vypůjčeným telefonem, protože svůj vlastní podle instrukcí...
Brno si nechá od společnosti smart healthcare solutions vypracovat analýzu svých dvou nemocnic, tedy Úrazové nemocnice Brno a Nemocnice Milosrdných bratří....