Otužilci zdolali Ještěd v kiltu či trenýrkách, svršky sundala i hvězda MMA

Jan Pešek
  14:22aktualizováno  14:22
Teplota kolem bodu mrazu, cesty pokryté ledem, prudké stoupání. Ani na první pohled hrůzné podmínky neodradily zhruba tři desítky otužilců od tradičního výstupu na Ještěd. Akce se zúčastnil i liberecký MMA zápasník a hvězda organizace Oktagon Dominik Humburger.

Chumel polonahých těl vyrazil z konečné zastávky tramvaje v sobotu krátce po desáté hodině dopoledne.

„Hezké na této akci je, že se tu spojují různé sociální bubliny. Často chodí moji kolegové z divadla, pak tu máme kluky z armády, ale taky třeba fotbalisty,“ zamyslel se na startu akce se sedmiletou tradicí pořadatel Jiří Bartoloměj Sturz.

Otužilci vystoupali na Ještěd. Akce se zúčastnil i liberecký MMA zápasník a hvězda organizace Oktagon Dominik Humburger (se psy). (17. ledna 2026)
Otužilci vystoupali na Ještěd. Akce se zúčastnil i liberecký MMA zápasník a hvězda organizace Oktagon Dominik Humburger (se psy). (17. ledna 2026)
Otužilci vystoupali na Ještěd. (17. ledna 2026)
Otužilci vystoupali na Ještěd. (17. ledna 2026)
Otužilci vystoupali na Ještěd. (17. ledna 2026)
Otužilci chtějí společným výstupem motivovat další potenciální účastníky, kteří by se sami k něčemu podobnému nikdy neodhodlali. „Účinky otužování jsou blahodárné. Ono je pro člověka velmi zdravé občas si užít trošku nepohodlí, protože to tělo na to reaguje,“ upozornil Sturz.

Na start se postavili zkušení borci, ale i nováčci. „Jsem tu poprvé, ale chodím se otužovat na Tajch. Máme takovou partu, říkáme si Tučňáci. Každou neděli lezeme do studené vody,“ svěřil se Josef Zušťák, který dorazil se psem Oliverem.

V kiltu na Ještěd

Bez psa, zato ve skotském kiltu, přišel na start Marcel Škarohlíd. „Říkal jsem si, že když už mám být za exota, tak ať to za to stojí. Ale má to svoje výhody! Myslím si, že kdyby ho zkusilo více mužů, tak by u toho zůstali,“ smál se zkušený otužilec.

Nepřehlédnutelným účastníkem byl i liberecký MMA zápasník Dominik „Hambáč“ Humburger, kterému společnost tvořili dva psi.

„Doufám, že nebudu nemocný, protože loni jsem dostal teploty. Měl jsem zrovna před zápasem, takže to nebyl dobrý nápad. Letos jsem si dal aspoň lehkou přípravu, tak věřím, že to dopadne dobře,“ popsal své pocity před výstupem.

Tři a půl kilometru po ledu

Po společné fotografii čekala otužilce tři a půl kilometru dlouhá cesta na samotný vrchol Ještědu. K vysílači s hotelem dorazili po zhruba hodině.

„Bylo to úplně úžasné, šlo se nádherně! Musel jsem si sice v půlce cesty vzít nesmeky, protože to bylo hrozně namrzlý, ale jinak pohodička. Pejsek to zvládl, my taky, zkrátka skvělá akce!“ radoval se v cíli Josef Zušťák.

Zrodila se hvězda. Dobrý voják, co není žádná jitrnice. Kdo je Humburger?

„Doporučuji to všem. Když se spojí otužování ve studené vodě s výstupem v trenkách na Ještěd, tak je to nejlepší psycholog. Čistá hlava, člověk vypne, nemusí řešit starosti běžného dne,“ podotkl.

Radost z výstupu měl i Humburger. „Šlo se mi příjemně, uteklo to. Škoda, že není lepší výhled. Ale zvládli jsme to. Loni byla větší zima,“ usmíval se liberecký bijec, kterého nejbližší zápas čeká před domácím publikem. Na konci dubna bude jednou z hvězd libereckého turnaje organizace Oktagon. „Chci to udělat ve velkém stylu. Moc se na to těším.“

