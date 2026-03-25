Státní hrady a zámky v Libereckém kraji chystají pro letošní sezonu nové prohlídkové okruhy i pozměněné expozice. Zámek Zákupy ukáže i sbírku obrazů, jež patřila Adolfu Hitlerovi. Na některých památkách vzroste cena za prohlídku základních okruhů o 20 korun. Důvodem je růst nákladů. Regionální mluvčí Národního památkového ústavu Lucie Bidlasová dnes novinářům řekla, že na 220 korun stoupne cena na zámcích Hrubý Rohozec, Lemberk a Zákupy a na 180 korun na zřícenině hradu Trosky v Českém ráji.
Sytém slev zůstane podle Bidlasové zachovaný. "Stále platí, že děti do šesti let mají u nás vstupy na základní okruhy zdarma, starším dětem poskytujeme slevy 70 procent ze vstupného a mladým lidem a seniorům poskytujeme slevu 20 procent," dodala. Loni se návštěvnost státních památek v kraji vrátila po pětileté odmlce nad 400.000 lidí. Osm hradů a zámků navštívilo 440.489 lidí, to je o 16,5 procenta víc než v roce 2024.
Zámek a hrad Frýdlant na Liberecku letos do prohlídkového okruhu zámeckých prostor navrátil zrekonstruované interiéry v podkroví a do hradního okruhu přibyly renesanční busty, které v loňské sezoně tvořily samostatnou výstavu. Nový okruh chystá Frýdlant na léto a návštěvníci se jeho prostřednictvím dostanou do běžně nepřístupných míst hradu.
Zámek v Zákupech na Českolipsku získal do dlouhodobé zápůjčky z Národního technického muzea historické kočáry. V malé konírně je bude instalovat na konci dubna a v květnu. Bude mezi nimi i kočár císaře Ferdinanda Dobrotivého. Zámek také poprvé ukáže veřejnosti zhruba 15 obrazů, které v minulosti vlastnil Hitler. "Plánujeme je symbolicky ukázat o prodlouženém květnovém víkendu osmého, devátého, desátého května. Protože právě osvobození 8. a 9. května souvisí i s tím, proč se vůbec obrazy staly majetkem tehdy československého státu a proč jsou dneska umístěné na zákupském zámku. Ale dopředu upozorňuji, pokud někdo očekáváte, že tam uvidíte hajlující nacisty, tak neuvidíte. Je to německý realismus, krajiny, horník při práci, dřevorubec v lese a tak podobně," řekl kastelán zámku Vladimír Tregl.
Novinkou na zámku Sychrov v Českém ráji je možnost nahlédnout do archivu Rohanů a nově upravené místnosti věnované renesančním dějinám hradu má příhraniční Grabštejn na Liberecku. Pro hrad Bezděz na Českolipsku je velkou událostí vybudování přípojky vody a čističky odpadních vod. "Budeme mít klasické splachovací záchody. Takže já říkám, že se konečně dostává Bezděz ze středověku do nové civilizace. Ošklivé ekologické záchody hned od začátku sezóony vyřadíme z provozu a od 2. dubna již budou moci používat návštěvníci splachovací WC," řekl kastelán Bezdězu Kamil Seidl.