Dosavadní lodžie s výhledem do Palackého ulice už některým tamním obyvatelům nevyhovovaly. Směřují k západu, což v létě způsobuje velké horko a také prašnost z ulice. Lidé z celkem 14 bytů se proto rozhodli pro vybudování balkonů směrem k atraktivnější straně u přehrady Mšeno. Dlouhá cesta k nim začala už před osmi lety.

„Moje iniciativa začala, když jsem byla na mateřské a byla jsem poprvé na schůzi vlastníků, kde jsem zjistila, že se tímhle způsobem lidé na ničem nikdy nedomluví. Tak jsem shromáždila aktivní skupinku lidí, kteří se pak stali podporovateli této myšlenky. Prvním krokem bylo, že jsme se odtrhli od družstva, které nás spravovalo. Domluva mezi lidmi byla úplně klíčová,“ vzpomíná dnešní předsedkyně Společenství vlastníků jednotek a jablonecká náměstkyně Lenka Opočenská.

„Začínali jsme to připravovat v roce 2021, kdy jsme prodiskutovali možnosti revitalizace s výborem, o rok později už jsme měli jednotlivé návrhy. Nejnáročnější část byla, když se sousedi domlouvali a připravovaly se smlouvy pro samotnou instalaci balkonů. Nejprve lidé řekli, že to sousedovi postavit povolí, ale za půl roku to třeba zase zakázali. Na přípravě smluv pracovali tři advokáti,“ poznamenává správce domu Jiří Kerhart.

Domluvu mezi lidmi vnímá jako nejnáročnější část celého projektu i architektka Jana Menšíková. „Padl návrh, že když už se revitalizace dělá, tak by se mohly rovnou postavit i balkony s výhledem právě na přehradu. Někteří argumentovali, že to bude drahé a složité a ne všichni to budou chtít,“ vybavuje si.

Proto se lidé nakonec domluvili, že si balkon nechá udělat jen někdo. Prvotní obavy o celkový vzhled domu nakonec vystřídala spokojenost. „Sama jsem byla skeptická, ale když jsem to do té vizualizace dala, tak jsem zjistila, že to vůbec nevypadá špatně,“ uznává architektka.

Lépe se poznali a projekt odhlasovali

Když pak přišla na řadu klíčová schůze, návrh se mezi obyvateli z celkem 64 bytů odhlasoval téměř jednomyslně. Podle náměstkyně mimo jiné díky tomu, že se místní za předchozí roky vzájemně lépe poznali a nechali si projekt představit a odůvodnit.

Cena za jeden balkon se pohybuje kolem dvou set tisíc korun, velký pak vyjde na více než dvojnásobek. Nyní projekt financuje společenství vlastníků a majitelé balkonů částky uhradí zpětně.

Pro balkon se nakonec rozhodli majitelé ze 14 bytů. Dvojbalkon je jen jeden. „Nechal jsem si balkon nainstalovat, protože je to východní strana a slunce tam po dvanácté hodině už nesvítí a máme stín. Lodžie na druhé straně jsou hrozné, je to jako v pekle. Teď mám i výhled na přehradu a Jizerské hory, to nemá chybu,“ pochvaluje Richard Höfer, který si balkon nechal nainstalovat.

Přidané balkony navíc podle náměstkyně Opočenské zvednou už tak vysokou hodnotu bytů, které se nachází v jedné z nejatraktivnějších lokalit v Jablonci. I proto o jejich umístění obyvatele paneláku tolik přesvědčovala.

„Bydlení v této lokalitě se zatím nikdo vzdát nechce, málokdo ale přemýšlí do budoucna. Většina řeší, co je tady a teď, já balkon nechci, tak si ho dělat nebudu. Vyšly nás ale hodně levně a toho už ti lidé nikdy v budoucnu nedosáhnou,“ míní Opočenská a dodává, že už nyní se najdou tací, kteří litují, že se pro novinku také nerozhodli.

Balkony se do fasády instalovaly pomocí předem připravených kotev a konstrukce nahoru následně vytáhl jeřáb. Nosnost každého z nich je podle výrobce 350 kilogramů na metr čtvereční.

„Pracovníci je tam zahákli a došroubovali. Je to kotvené do nosných stěn,“ popisuje zjednodušeně architektka Menšíková, podle které se už tímto způsobem ukotvovaly balkony i na jiných domech, vždy to ale bylo u všech bytů, které doposud neměly lodžie.

„Zajímavý experiment“

„Nikde jsem nedohledala, že by se někdy dělalo něco podobného, takže to teď budí rozruch, protože by to chtěla i spousta dalších lidí. Je to minimálně zajímavý experiment,“ zamýšlí se Menšíková.

Volitelně si lidé mohli k balkonům vybrat také venkovní žaluzie. Další zajímavostí panelového domu u přehrady jsou jeho okna s dřevěným dekorem. Do budoucna je na řadě také výstavba fotovoltaiky na střeše domu a zvelebení okolí.