Nová Norma čtyři sta metrů od Panské skály? Šenovští se neshodnou

Plánovaná stavba diskontní prodejny potravin Norma blízko Panské skály, takzvaných Varhan, vzbuzuje mezi obyvateli Kamenického Šenova silné emoce, které probublávaly plným sálem kina Hvězda na setkání veřejnosti se zástupcem společnosti. V otázce stavby nové pobočky Normy není město s necelými čtyřmi tisíci obyvateli jednotné.

Obchod vzdálený zhruba čtyři sta metrů od národní přírodní památky má velikostí odpovídat vloni otevřenému obchodu v Bakově nad Jizerou. Oproti němu však došlo ke snížení budovy přibližně o dva metry na 7,7 metru. „Aby to nepůsobilo tak velkým dojmem,“ zdůvodnil vedoucí expanze Normy Michal Schwarzkopf.

Společnost také upravila barevný koncept. Tóny šedé barvy společně s bílou mají působit střídměji. Samozřejmostí pak zůstává červený pruh. „To je náš korporátní pás,“ poznamenal Schwarzkopf s tím, že Norma se snaží vycházet vstříc lokálním požadavkům, kde to jde.

Diskutovaný pozemek má zabrat 1 100 metrů čtverečních prodejní plochy, zázemí a prodejní sklad. Ten bude podle Schwarzkopfa minimální. „Nezásobujeme prodejnu do skladu, ale přímo na prodejní plochu,“ podotkl s ujištěním, že sem bude zajíždět maximálně jeden kamion denně.

„Zničíte tady krajinu a je vám to fuk“

Během prezentace promítl také vizualizace, kde bude obchod umístěný vůči čedičové skále. „Vzdálenost se dá počítat zhruba na 360 metrů. Mezi námi a Panskou skálou jsou objekty již postavené,“ upozornil. Součástí areálu bude také parkoviště zajištěné proti tomu, aby jej využívali turisté na úkor nakupujících.

„Já Šenovským přeji obchodní centrum, ale myslím, že ta krajina patří nejenom nám, ale všem lidem žijícím v této zemi,“ zmínila Alžběta z Nového Oldřichova, které Panská skála není lhostejná a celou kauzu sleduje v obavě, že stavba naruší současný krajinný ráz. „Zničíte tady krajinu a je vám to fuk,“ rozkřikl se rozrušený posluchač.

Na dotaz, kdy chce Norma začít stavět, odpověděl Schwarzkopf, že on osobně by začal nejraději už zítra. Firma ale čeká na stavební povolení, o které zažádala koncem letošního června. Kdy by o něm mohlo být rozhodnuto, odhadnout nedokáže.

Lidé se bojí znehodnocení svých pozemků

Setkání, na němž se mohli místní vyjádřit podpisem pro nebo proti záměru výstavby, ale rozhodnutí Normy stavět na vybraném místě už změnit nemůže. „Šlo nám o to zjistit, zda máme podporu, a tu máme,“ shrnul Schwarzkopf, který považoval schůzku s obyvateli nejen za příležitost ověřit si veřejný zájem, ale také k vyvrácení informací místního spolku, které použil ve svém údajně zkresleném podkladu k petici.

V sále kina se sešli jak příznivci, tak odpůrci stavby. Oba tábory dávaly leckdy hlasitě najevo svůj názor. Odpůrci se obávali zejména znehodnocení svých pozemků a nemovitostí, které stojí poblíž, také vyjadřovali nespokojenost, že se o záměru Normy dozvěděli dávno poté, co už měla vypracovaný projekt. Největším problémem však zůstává umístění prodejny. Využití jiného pozemku ale podle Schwarzkopfa není možné.

„Kamenický Šenov má pro tuto zástavbu v územním plánu vhodné lokality dvě. Jedna je ta naše, druhá je městský pozemek asi o dvě stě metrů dále po silnici. Když jsme vyhodnocovali náš záměr, kontaktovali jsme starostu obce v roce 2019 nebo 2020. A tehdy jsme se dozvěděli, že na těch obecních pozemcích se dojednává stavba s konkurenční Billou,“ prozradil. „Tudíž jsme se logicky soustředili na tento pozemek, dali do kupy projektovou dokumentaci a tu jsme podali na stavební úřad s žádostí o stavební povolení,“ doplnil.

„Šenov nemá jinou lokalitu“

Podle jeho informací nadto nejde druhý pozemek napojit na hlavní silnici. „V tuto chvíli nemá Šenov jinou lokalitu, než je ta naše. Pokud by byla samozřejmě jiná vhodná či možná, tak jsme ji zpracovávali také. Bohužel jsme ji ale nenašli,“ konstatoval.

„Já jsem z dolního Šenova a do té Normy v životě nepojedu. Sednu si do auta a dojedu do Kamenice,“ proklamoval hlas z hlediště, který pár přítomných souhlasně podpořilo. Načež se mikrofonu ujala rázná seniorka. „Žiju tady 59 let a vždycky, když se v Šenově něco dělalo, tak všichni měli kecy,“ pokrčila rameny. „Když se dělalo náměstí, byl humbuk. Když se dělalo hřiště, něco strašného,“ pokračovala o něco hlasitěji, aby přehlušila potlesk, který její vyjádření vzbudil.

Aby mohla prodejna v Šenově vzniknout, potřebuje Norma docílit spádovosti kolem čtyř a půl až pěti tisíc obyvatel. V tu vedení firmy i přes odpor části místních nadále věří.