Liberec má hotové studie parkovacího domu a bytových domů pro chystanou výstavbu v oblasti takzvaného Papíráku, jež patří mezi nejzanedbanější místa v dolním centru města. Pro magistrát studie zpracovaly tři architektonické ateliéry. V parkovacím domě navrhují vytvořit 349 míst pro auta a k tomu kolárnu až pro 170 kol. Mezi ulicemi Lucemburská, Vrabčí a Na Svahu chtějí postavit soubor domů s 65 byty a prostory pro služby i setkávání obyvatel. Studie dnes radnice zveřejnila na webu. Uvedla, že v projektové přípravě se bude pokračovat.
Náměstek primátora Jiří Janďourek (Starostové pro Liberecký kraj) už dříve pro ČTK odhadl, že stavět se začne nejdřív v letech 2028 či 2029. Oblast Papíráku, označovaná také jako Papírové náměstí, je mezi Soukenným náměstím a základní školou v Barvířské ulici. Patří mezi nejzanedbanější místa v centru Liberce. Pozemky v této oblasti má vícero vlastníků, město jich tam vlastní nejvíce, zhruba 10.000 metrů čtverečních. Ambicí radnice je přeměnit oblast na kreativní a obytnou čtvrť.
Parkovací dům chce město postavit mezi ulicemi Františkovská, Rajská a Na Rybníčku. Podle studie bude mít jedno podzemní a pět nadzemních podlaží a zelenou střechu s vyhlídkou. Studie počítá také s možností, že na něj v budoucnu naváže další parkovací dům.
Bytové domy by podle studií měly nabídnout byty od menších až po větší pro rodiny. Mají i odlišnou architekturu, což bylo záměrem města. Studie pro jednotlivé domy proto nechalo vytvořit od tří ateliérů, kterými jsou re:architekti, XTOPIX architekti a KOGAA.
Návrh od re:architekti klade důraz na komfortní dlouhodobé bydlení, zejména pro větší domácnosti. "Dvojice domů má členité hmoty s ustupujícím posledním podlažím, které vytváří prostor pro střešní terasy. Fasády jsou navrženy ve světlých odstínech s jemnými barevnými akcenty. Okna obývacích pokojů nabízejí průhledy do více směrů, některá se sníženými parapety umožňují také posezení s výhledem do okolí. Součástí návrhu jsou lodžie, soukromé i společné střešní terasy a tři ateliéry v přízemí, které mohou sloužit pro práci nebo komunitní využití," uvedla na webu města Anita Prokešová z městské kanceláře architektury (KAM).
Ateliér XTOPIX architekti podle ní navrhl tři bytové domy s drobnějším měřítkem a členěním hmot, které navazují na charakter okolní městské zástavby. "Návrh propojuje živý parter s obytnými vnitrobloky – společnými zahradami se zelení, herními prvky a místy k posezení. Veřejný průchod mezi ulicemi zároveň propojuje okolní prostor a vytváří další příležitosti k pobytu," uvedla Prokešová.
Ateliér KOGAA navrhl bydlení s důrazem na mladé rodiny a propojení obytné funkce s každodenním životem v ulici. "Vedle bytů počítá s aktivním parterem, kde mohou vzniknout ateliéry, obchody, kavárny nebo klubové prostory, které přispějí k živému charakteru městského prostředí," dodala architekta z KAM.