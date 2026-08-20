Když rodina nemůže, postarají se „tety“. Děti najdou pomoc v Paprsku

Lada Válková
  15:52aktualizováno  15:52
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V pestrém povlečení ještě nikdo nespal, lampy nad domácími úkoly nerozsvítil, pračka a sušička v koupelně teprve čekají na první příležitost. Dvojdům v liberecké čtvrti pod Ještědem je zatím tichý. Koncem prázdnin se do prostorného komunitního zařízení Paprsek, které otevřel Liberecký kraj, nastěhují děti vyžadující okamžitou pomoc. Místo rodičů s nimi budou žít „tety“.

Zaměstnankyně Dětského centra Liberec se zde budou střídat na směnách. Na provoz domácnosti, bezpečí a pohodu jejích obyvatel budou dohlížet 24 hodin denně sedm dní v týdnu. Každý ze dvou propojených domů pojme čtyři děti ve věku od 0 do 18 let, o každou skupinu bude pečovat jedna žena.

„Určitě to bude stačit, máme to odzkoušené. Máme už tři samostatné domácnosti v běžné zástavbě Liberce, které fungují ve formě komunitního bydlení,“ líčí Jindřiška Korečková, ředitelka dětského centra, které je s kapacitou dvaceti dětí jediné v Libereckém kraji. „Velmi často jsme obsazení,“ dodává.

Zaměstnankyně Dětského centra Liberec se zde budou střídat na směnách. Na provoz domácnosti, bezpečí a pohodu jejích obyvatel budou dohlížet 24 hodin denně sedm dní v týdnu.
V pestrém povlečení ještě nikdo nespal, lampy nad domácími úkoly nerozsvítil, pračka a sušička v koupelně teprve čekají na první příležitost.
V pestrém povlečení ještě nikdo nespal, lampy nad domácími úkoly nerozsvítil, pračka a sušička v koupelně teprve čekají na první příležitost.
Koncem prázdnin se do prostorného komunitního zařízení Paprsek, které otevřel Liberecký kraj, nastěhují děti vyžadující okamžitou pomoc.
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Když je třeba, pomáhají dětem z celé republiky, prioritně však klientům ze spádové oblasti. V Puškinově ulici najdou děti v krizových životních situacích klidný domov se zahradou, vlastním pokojem a sdílenou jídelnou s obývacím pokojem na hraní.

Centrum mnohdy přijímá děti, jejichž rodina se ocitla v bytové nouzi, bez peněz a nemá kam jít. Do doby, než se situace zlepší, zůstávají její malí členové po dohodě se zákonnými zástupci v libereckém centru.

„Často míváme děti, jejichž rodiče musejí absolvovat třeba zdravotní zákrok, jsou hospitalizováni, ve výkonu trestu na krátkou dobu či v léčebnách,“ vyjmenovává Korečková.

Kapacita by se mohla naplnit rychle

Než se rodina stabilizuje, centrum se o děti postará. „Pak jsou samozřejmě situace, kdy se v rodině či okolí řeší podezření na domácí násilí, týrání či zneužívání; pak o přijetí dětí do našeho zařízení rozhoduje soud,“ konstatuje.

Kolik obyvatel Paprsek bude počátkem školního roku mít, nedovedla ředitelka centra v polovině prázdnin přesně odhadnout. „Jsme krizové zařízení, situace se u nás opravdu mění každým dnem.“ S ohledem na letitou praxi ale předpokládá, že se kapacita dvojdomu naplní během několika dnů.

„Jakmile je dítě v akutní krizi, tak přibíráme, dokud máme volno. Když ne, směřujeme jej na jiné zařízení v republice.“ V zařízení děti zůstávají zpravidla tři až šest měsíců, ale jsou i případy, kdy se jejich pobyt protáhne.

U týraných dětí jsme mnohdy překvapené, co vše je možné, říká šéfka domova

Během toho chodí do školy. Liberecké pokračují tam, kam docházely doposud, dopravovat děti z jiných částí kraje do jejich původní školy ale není v silách centra.

„Máme výbornou spolupráci se Základní školou Aloisina výšina, takže děti chodí do této školy. Mateřské školy využíváme podle kapacity, nejčastěji MŠ Klášterní, ale v současnosti využíváme všechny podle toho, jak mají volno,“ přibližuje Korečková.

V mezidobí zařízení intenzivně spolupracuje s rodinou, aby se děti mohly co nejdříve vrátit do svého přirozeného prostředí. „Nový Paprsek jim nabízí nejen kvalitní podmínky pro pobyt, ale také prostor pro budování důvěry, vztahů a návrat k běžnému životu,“ říká krajská radní pro sociální věci Anna Václavíková Provazníková.

Děti do poslední chvíle neví, zda budou na Vánoce s rodinou, říká ředitel domova

V jedné části dvojdomu jsou k dispozici tři dětské pokoje, ve druhé čtyři. Každé dítě bude bydlet samostatně, výjimkou jsou sourozenci, kteří mohou prostor sdílet.

Vhodný objekt, který by splňoval nároky na bezpečné zázemí pro dvě domácnosti plné dětí vyžadujících okamžitou pomoc a současně požadavky na moderní komunitní péči, hledal kraj od roku 2024.

Nemovitost vyšla na 23,5 milionu korun, dotace z Národního plánu obnovy pokryje 15,6 milionu. Liberecký kraj projekt podpořil zbývající částkou 7,9 milionu. „První část domu byla dokončena v roce 2025, druhá získala kolaudační rozhodnutí letos v únoru,“ uzavřel hejtman Martin Půta.

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