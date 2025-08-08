Poničené pomníky, rozházené odpadky. Vandalové zpustošili místo zvané Mrtvolky

K události došlo ve středu 6. srpna večer v Zahradě vzpomínek, kterou zná mnoho místní spíše pod názvem park „Mrtvolky“. Lokalita se nachází mezi ulicemi Ruská, Ruprechtická a Budyšínská u libereckého bazénu.
„Došlo zřejmě k nenávratnému poškození, či spíše likvidaci sochy Medvídka. Z válečného hrobu Obersta Luise von Freihold i pomníku války 1866 byly ulomeny kříže, jedna lavička byla poškozena a jiná byla zcela rozlámána. Rozbita byla také pamětní deska obětem válek na centrálním kříži,“ vyjmenovala největší škody mluvčí Liberce Jana Kodymová.
Vedle toho vandalové poničili také elektrosloupek určený k napájení při produkcích a společenských akcích, které se zde konají. Dále zničili vodní pítko, dlažbu, záhony s keři i dalšími rostlinami a ze soch sv. Petra a Pavla ulomili svatozáře, jež se našly pohozené o několik metrů vedle v parku. V neposlední řadě rozházeli po parku odpadky z košů.
Po vinících nyní pátrá policie, která žádá veřejnost o pomoc. „Podle zatím dostupných informací se zde měla konat hlučná párty a nás zajímá, kdo konkrétně se jí zúčastnil,“ uvedla policejní mluvčí Ivana Baláková.
„V případě ztotožnění viníků na nich bude město vymáhat vzniklou škodu a bude požadovat omluvu. Předběžně odhadnutá částka za opravu všech poničených věcí se pohybuje mezi 150 až 200 tisíci korunami,“ vyčíslila mluvčí s tím, že takové chování nemá ve slušné a vyspělé společnosti podle vedení města místo.
„Požádali jsme Městskou policii Liberec, aby v této lokalitě navýšila dohled, případně umístila kameru a dále uvažujeme i o opětovném zamykání místa v nočních hodinách,“ předeslala.
Původně zanedbané území parku se snaží město už od roku 2011 pravidelně kultivovat. Došlo zde například k úpravě trávníků, výsadbám dřevin a květin, položení atypické dlažby nebo instalaci pítka a mobiliáře.
S postupem času se restaurace dočkaly zdejší sochy apoštolů Petra a Pavla. Obnovil se také pomník z prusko-rakouské války nebo zdejší válečné hroby. Naposledy nechal magistrát obnovit pod dohledem památkářů také část obvodové zdi parku.