To je pro limuzínu nebo auto a půl? Liberečany udivila obří parkovací místa

„To je pro limuzínu nebo jeden a půl auta?“ ptal se v diskusi na Facebooku jeden z udivených Liberečanů.
„Až se lidé naučí parkovat pořádně, můžeme nízkonákladově světlé dlažební kostky posunout a parkovací místa zkrátit,“ reagoval ve facebookové diskusi na připomínky obyvatel primátor Liberce Jaroslav Zámečník.
„Kvůli městskému okruhu se zde nebude smět ‚nacouvávat‘, pouze najíždět zepředu. Proto jsou zatím parkovací místa tak prostorná,“ osvětlil.
Odpůrcům vadí související úbytek parkovacích míst, zejména v okolí polikliniky. Někteří navrhují značení na kostkách zcela odstranit, což by v jejich očích mohlo předejít případným pokutám ze strany městské policie.
„Označení na kostkách je orientační, opravdu záleží na řidiči, jak zaparkuje,“ upozornil náměstek primátora pro dopravní stavby Jiří Janďourek.
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Až dvanáct aut místo devíti
Stejný podélný parkovací pruh je u galerie, kde se podle něj parkuje bez problémů. „Vejde se tam až dvanáct aut, vyznačení je tam na devět. Na Nové Pastýřské se pohodlně vejdou na dvě stání tři auta,“ odpovídal v komentářích nespokojeným lidem.
Barevně oddělené kostky u podélného parkování podle něj nejsou součástí a ani nenahrazují schválené vodorovné dopravní značení Policie ČR.
Jiní větší prostor u muzea pro automobily chválí – třeba proto, že mají možnost pohodlněji vyndávat objemnější věci z kufru. A spokojené komentáře přicházejí od motorkářů, majitelů delších vozů či od lidí, kteří přepravují vozíčkáře. „Někdo může mít delší auto či dodávku a vzadu bývá kolikrát rampa/nájezd na vozík,“ vyjádřila se Sabina F.
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V souvislosti s Vítěznou ulicí, která se po rozsáhlé rekonstrukci otevřela v polovině června, to nejsou jediné problémy, které radnice nyní řeší. Nedávno poukázal Liberečan a kandidát na primátora Zdeněk Chmelík na vytrženou dopravní značku, která kvůli mělkému uložení podle něj vyvolává otázky o kvalitě celé přestavby za téměř 75 milionů korun s DPH.
V této souvislosti sdělila mluvčí Liberce Jana Kodymová, že po kontrole díla vyvstalo dvacet připomínek a město od zhotovitele vyžaduje nápravu.
„Co se týče informací o nekvalitním provedení činností, zhotovitel vyzval objednatele k převzetí dokončeného díla. Během přejímky Liberec sepsal připomínky, které nebrání užívání a intenzivně řeší se zhotovitelem (Eurovia CZ, pozn. red.) jejich odstranění podle platné smlouvy o dílo,“ dodal Janďourek.