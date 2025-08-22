Změny v parkování. Víkend je v Jablonci zdarma, ve všední den se platí kratší dobu

Lada Válková
  11:22aktualizováno  11:22
Přívětivější pravidla pro řidiče odsouhlasili radní Jablonce nad Nisou. Jde o další z četných změn, které mají vylepšit tamější parkovací systém zavedený počátkem června.
Fotogalerie4

Nové nařízení zkracuje dobu placeného stání v pracovních dnech z času 8 až 19 hodin na 8 až 17 hodin. | foto: Ota Bartovský, MAFRA

Od poloviny srpna platí v Jablonci pro řidiče (další) nová pravidla. Oproti původnímu nařízení je parkování zpoplatněné jen do 17 hodin, nově ho motoristé budou moci hradit pomocí SMS zprávy. Podle primátora tím město reaguje na praktické poznatky, které od června, kdy nový systém funguje, vyvstaly.

„Nové nařízení zkracuje dobu placeného stání v pracovních dnech z času 8 až 19 hodin na 8 až 17 hodin,“ informoval primátor Miloš Vele. Za svátky a víkendy nebudou řidiči platit vůbec. Až na výjimku. Úpravy se totiž netýkají parkoviště u přehrady v ulici Za Hrází.

Město také vyhovělo poptávce po platbě prostřednictvím SMS. Právě kvůli placení novějšími technologiemi zpočátku u místních narazilo. Ne každý podle nich má chytrý telefon a umí používat QR kód. Zavedení SMS plateb město přislíbilo bez konkrétnějšího termínu. „Záleží na rychlosti firmy, která spravuje software parkování,“ doplnila mluvčí magistrátu Jana Fričová.

Placení parkování QR kódy zdvihlo vlnu nevole, problémy mají hlavně starší lidé

Podle ní byla do června kontrola plateb za parkování velmi benevolentní. A mnozí řidiči i poté brali nařízení i povinnost zaplatit na lehkou váhu. Městská policie, jež systém spravuje, rozdala za předchozí dva měsíce 1 540 pokut. Výzvy k jejich zaplacení už nenacházejí provinilci za stěračem, ale ve své datové schránce nebo e-mailu.

Na základě podnětů místních Jablonec vyjmul z režimu placeného parkování ulici U Balvanu, dále objednal tři parkovací automaty a vyměnil parkovací totem v Tržní ulici, který pouze informoval o možnostech platby pomocí QR kódu, a to za plnohodnotný automat.

Město v současnosti rozděluje tři typy parkování. Krátkodobé (rychloobrátkové), za které řidič zaplatí online, hotově, nebo prostřednictvím SMS. Dále dlouhodobé, kdy si zájemce na magistrátu musí pořídit virtuální parkovací kartu. A smíšené, které je kombinací obou zmíněných.

Město řešilo podněty podnikatelů

„Nově je ve smíšeném režimu parkoviště v ulici Tržní u autobusového nádraží, část míst pro smíšené parkování bude vyznačená v ulicích Podhorská, Generála Mrázka, Korejská, Opletalova a Liberecká,“ vyjmenovává náměstek primátora pro rozvoj Jakub Chuchlík s tím, že obrátkovost stání řešil Jablonec hlavně kvůli podnikatelům a jejich zpětné vazbě.

Krátkodobá stání se nacházejí například u OC Central, u Domu vína, městské tržnice a na Dolním náměstí nebo v částech dalších ulic. Jejich kompletní výčet s mapkou je k dispozici na stránkách města.

Co se týče cen, v zóně A (centrum) parkují lidé prvních 30 minut zdarma, za každou další půlhodinu zaplatí 20 korun. V zóně J (u přehrady) se na ně povinnost placení vztahuje ihned po zaparkování.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Ulice Oddechová. Tady je nové přírodní koupaliště s pláží, sportovištěm i akcemi nedaleko Prahy

Jen 20 minut od centra Prahy se otevřelo nové koupaliště JEZERO.OOO, které je víc než jen místem pro osvěžení. Návštěvníkům nabízí nejen možnost koupání v přírodním zatopeném jezeře, ale také stánek...

GALERIE: Velká voda zaplavila internet. Připlul s ní i povodňový humor

Povodně v roce 2002 odstartovaly vlnu solidarity. Ty současné zatím zaplavily především sociální sítě. Vtipálci na internetu využili nastalé situace a z velké vody si tropí žerty.

Stavební boom na Smíchově. Bude tu stát první vysoká dřevostavba u nás, nedaleko otevře Paprsek

V české metropoli pokračuje výstavba nových domů. Například na Smíchově se objevily první betonové sloupy budoucích domů v jižní části nové čtvrti Smíchov City, kterou staví developer Sekyra Group....

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Hned 18 zaplavených stanic metra. Povodeň v roce 2002 vtrhla do Prahy s překvapivou silou

Povodně v srpnu 2002 přišly ve dvou vlnách. Při té druhé zalila Prahu voda, která dosáhla nečekané úrovně. Průtok přesahoval 5000 kubíků za sekundu, pod hladinou se ocitlo také pražské metro. Povodeň...

Kde byste v Praze našli Malý Berlín? Kam byste se vydali, kdyby vás pozvali do Moskvy či Saigonu?

Oblast slepých i neslepých ramen Vltavy a kanály kolem Kampy nazýváme, abychom si nepřipadali tak malí, pražskými Benátkami. V Praze jsou části, které měly nebo stále mají, byť ne oficiálně, názvy...

Při požáru domu v Chříči se zranil muž, záchranáři ošetřili i dva hasiče

Při dnešním požáru v podkroví bytového domu v Chříči na severním Plzeňsku byl zraněn jeden člověk, skončil v nemocnici. Záchranáři ošetřili i dva zasahující...

22. srpna 2025  10:43,  aktualizováno  10:43

Festival Den architektury představí stavby osmi měst v Moravskoslezském kraji

Festival Den architektury, který se uskuteční od 2. do 7. října, představí stavby osmi měst v Moravskoslezském kraji. Nabídne i exkurze do běžně nepřístupných...

22. srpna 2025  10:40,  aktualizováno  10:40

Festival Den architektury představí stavby osmi měst v Moravskoslezském kraji

Festival Den architektury, který se uskuteční od 2. do 7. října, představí stavby osmi měst v Moravskoslezském kraji. Nabídne i exkurze do běžně nepřístupných...

22. srpna 2025  10:40,  aktualizováno  10:40

Olomoučtí vědci testují geneticky upravený ječmen. Má být odolnější a výnosnější

Jako vůbec první v Evropské unii zahájili vědci z Univerzity Palackého polní pokus s ječmenem, při jehož vývoji použili metodu úpravy genomu CRISPR. Jarní ječmen se zkráceným stéblem získali pomocí...

22. srpna 2025  12:12,  aktualizováno  12:12

Poděbrady zdraží parkování, zpoplatněné bude i nové parkoviště pod nadjezdem

Poděbrady zvýší cenu za parkování v městském parkovacím systému. Ve všech třech zónách, kde byly dosud různé ceny, se sjednotí, hodina vyjde na 40 korun, 30...

22. srpna 2025  10:14,  aktualizováno  10:14

Karlovy Vary chtějí v příštím roce zahájit rekonstrukci Vřídelní lávky

Karlovy Vary v příštím roce začnou rekonstruovat Vřídelní lávku. Stavební práce se mají uskutečnit v období mezi dvěma filmovými festivaly v letech 2026 a...

22. srpna 2025  10:02,  aktualizováno  10:02

L'Osteria otevírá svou pátou pobočku v Česku – tentokrát v srdci Brna

22. srpna 2025  11:42

Úžasná akce v Jižní Africe – dva modely Chery TIGGO9 při čelní srážce prokázaly naprostou bezpečnost

22. srpna 2025  11:36

Řidič narazil ve velké rychlosti do stromu, trosky auta byly rozeseté po okolí

Vážná nehoda se stala ve čtvrtek po 23. hodině v Sebranicích na Litomyšlsku. Řidič osobního vozu narazil do stromu a zůstal zaklíněný ve zdemolovaném voze. Hasiči museli muže vystříhat a v kritickém...

22. srpna 2025  11:32,  aktualizováno  11:32

Poruba investovala letos desítky milionů korun do oprav ve školách

Desítky milionů korun investoval v letošním roce ostravský městský obvod Poruba do oprav v mateřských a základních školách. Většinu z nich dělaly firmy o...

22. srpna 2025  9:56,  aktualizováno  9:56

Stylové a bezpečné kočárky Lionelo se slevou 10 % pro členy Feedo Clubu
Stylové a bezpečné kočárky Lionelo se slevou 10 % pro členy Feedo Clubu

Hledáte spolehlivý kočárek do terénu nebo bezpečnou autosedačku pro vaše nejmenší? Máme pro vás skvělou zprávu! Od 1. srpna najdete na Feedo.cz...

Po sporu se sousedy soud zastavil stavbu vysokoškolských kolejí v Jihlavě

Roky připravovaná stavba kolejí jihlavské Vysoké školy polytechnické se zastavila. Rozhodl o tom krajský soud v Hradci Králové. Po jeho verdiktu Stavební úřad v Jihlavě pozastavil stavební povolení....

22. srpna 2025  11:22,  aktualizováno  11:22

Změny v parkování. Víkend je v Jablonci zdarma, ve všední den se platí kratší dobu

Přívětivější pravidla pro řidiče odsouhlasili radní Jablonce nad Nisou. Jde o další z četných změn, které mají vylepšit tamější parkovací systém zavedený počátkem června.

22. srpna 2025  11:22,  aktualizováno  11:22

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.