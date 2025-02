Nové automaty i další aplikace. Liberec usnadní placení za parkování

„Na našich parkovištích se dá platit buď hotovostí v automatech, prostřednictvím zpoplatněné SMS nebo pomocí aplikace. A tím, že je ten trh zajímavý, hlásí se i do Liberce další a další provozovatelé těchto aplikací. My jsme k tomu museli přistoupit nějak systémově, protože dneska máme pouhé dvě aplikace,“ vysvětluje náměstek primátora pro technickou správu a informační technologie Jiří Šolc.

„Jdeme cestou, kterou nám prošlapaly Praha a Jihlava, a tento trh otevíráme. Všechny aplikace budou mít stejné technické podmínky a zastropovanou výši provize, kterou jim město zaplatí,“ objasňuje náměstek.

Data půjdou policii

První nové aplikace by mohly dle jeho slov začít fungovat už začátkem března. Data o zaplacených autech budou následně zasílat do elektronických systémů Městské policie Liberec a ekonomického informačního systému. „Takže budeme vždycky vědět, kdo má a nemá zaplaceno,“ upřesňuje Šolc.

„Pro řidiče to bude mít nespornou výhodu, ale záleží, jak to kdo uchopí. Jsou řidiči, kteří mají jen jednu konkrétní aplikaci. Ta funguje ve všech městech v republice i v Evropě a zatím tu není, tudíž máme zájem. Takže turista přijede a neřeší nic, my místní máme staženou nějakou a tu budeme asi nadále používat, jak budeme chtít,“ domnívá se Jiří Šolc.

Pro nákup nových parkovacích automatů a jejich systémů se nyní připravují podmínky do chystaného výběrového řízení. Zakázka je podle Jiřího Šolce složitá, vysoutěžit by se nicméně měla letos.