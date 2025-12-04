Cena tepla v Liberci neporoste, sedmiletá modernizace dálkového vytápění je hotová

Eliška Marinská
  11:02aktualizováno  11:02
Liberecká teplárna dokončila projekt GreenNet, jednu z největších modernizací dálkového vytápění ve své historii. Vylepšení za 1,6 miliardy sníží emise oxidu uhličitého.
Fotogalerie4

ilustrační snímek | foto: Ota Bartovský, MAFRA

Liberečané mají stabilnější a úspornější dodávky tepla. Po sedmi letech liberecká teplárna dokončila projekt GreenNet, který nahradil staré parovody novými horkovody. Pracovníci vyměnili více než třicet kilometrů zastaralých parovodů za úspornější horkovody. Celková investice byla 1,6 miliardy korun, z čehož dotace pokryly téměř 600 milionů korun.

Změnu pocítí přímo domácnosti. „Podařilo se zastabilizovat cenu tepelné energie v Liberci na dlouhou dobu, snížili jsme emise oxidu uhličitého o čtyřicet procent,“ popsal předseda představenstva Teplárny Liberec Jan Sedláček. „Do budoucna bude naše potřeba emisních povolenek výrazně nižší a nebude na Liberec dopadat nutnost zásadního nákupu povolenek.“

Z centra Liberce konečně zmizí kilometry ohyzdných trubek s párou

Podle Sedláčka vypouštěné emise oxidu uhličitého snížili až o čtyřicet tisíc tun. „Je to odvislé od toho, jaká bude zima, topná sezona nebo palivový mix,“ upřesnil. „Udělali jsme spoustu úprav, včetně změn na téměř osmdesáti výměníkových stanicích po Liberci. Máme moderní řešení, které s námi vydrží následujících padesát let.“

Modernizace má dopad i na ekonomiku provozu. „Ztráty, které byly více než třicet procent, tak by měly být maximálně do deseti procent,“ vysvětlil místopředseda představenstva Petr Boukal. A závislost na externích zdrojích se podle Sedláčka snížila zhruba o patnáct procent. „Jsme závislí na zdrojích, které máme v Liberci a nikde jinde,“ doplnil.

Komplikace se zavodněným potokem

Odběratelé teplárny s pětiletou smlouvou zaplatí v rámci věrnostního programu aktuálně 995 korun za gigajoule tepla. „Máme věrnostní program na pět a osm let pro všechny zákazníky na sekundární úrovni předání,“ podotkl Sedláček.

Demontáž parovodu v Liberci (3. dubna 2019)
Liberecká teplárna dokončila projekt GreenNet, jednu z největších modernizací dálkového vytápění ve své historii. Vylepšení za 1,6 miliardy sníží emise oxidu uhličitého. (listopad 2025)
Liberecká teplárna dokončila projekt GreenNet, jednu z největších modernizací dálkového vytápění ve své historii. Vylepšení za 1,6 miliardy sníží emise oxidu uhličitého. (listopad 2025)
Liberecká teplárna dokončila projekt GreenNet, jednu z největších modernizací dálkového vytápění ve své historii. Vylepšení za 1,6 miliardy sníží emise oxidu uhličitého. (listopad 2025)
4 fotografie

Technici při modernizaci zrušili na některých místech nevzhledné potrubní přemostění jako třeba u rušné křižovatky ulic Dr. Milady Horákové a Melantrichova. „Tento zásah nejen zjednodušil trasování teplovodního systému, ale také přispěl ke kultivaci městského prostoru a zlepšení jeho estetického vzhledu infrastruktury,“ popsala mluvčí Tereza Hozáková.

Podle Boukala došlo při opravě ulice Melantrichova ke komplikacím. „Museli jsme stavbu zastavit kvůli zavodněnému potoku, který byl o metr hlouběji, než udávala dokumentace. Trubky jsme tak museli přehodit, abychom se vešli pod potok,“ nastínil s tím, že se snažili uzel udělat co nejrychleji.

Projekt byl rozdělen do tří částí. Technici v první etapě mezi roky 2018 až 2020 vyměnili dvanáct kilometrů rozvodů potrubí. Při dalších dvou fázích mezi roky 2022 a 2025 udělali dvacet kilometrů. „Podařilo se nám z Národního plánu obnovy získat dotaci na realizaci projektu GreenNet dva a tři, což je dokončení přerodu páry na horkou vodu v Liberci,“ podotkl Sedláček.

Teplárna Liberec dodává teplo více než 13 tisícům domácností, téměř 130 institucím a několika průmyslovým podnikům. „Připojení zákazníků je závislé na projekčních a realizačních kapacitách. Vidíme potřebu města ve využívání energie z teplárny, protože je nízkoemisní,“ připomněl Sedláček.

Zdrojem vytápění je třeba termizol, plyn nebo kogenerační jednotky. V případě nouze používají lehký topný olej.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Fotky metra, které vás dostanou: Vyhlásili jsme výherce fotosoutěže

Podzemní poetika zaujala stovku fotografů. Tento snímek jsme vybrali jako...

Pražské metro se proměnilo v galerii. Alespoň tedy v očích desítek fotografů, kteří se zapojili do naší výzvy a poslali své snímky – plné světla, stínů, architektury i nečekané poetiky, kterou dokáže...

Prahu ovládla vánoční flotila. Galerie na kolech svítí víc než strom na Staromáku

Po celý advent až do Tří králů, tedy do pondělí 6. ledna 2026, mohou cestující...

Pražské ulice se krátce před první adventem proměnily v netradiční galerii. Jen místo obrazů po nich jezdí tramvaje, autobusy a dokonce i nový tříčlánkový trolejbus. Dopravní podnik (DPP) totiž opět...

Do českých poboček McDonald’s dorazí Přátelé. Někteří nechápou, jiní se těší

Ze seriálu Přátelé

Rachel, Monica, Phoebe, Joey, Chandler a Ross. Svět je miluje. Na televizní obrazovky vtrhli už před více než 30 lety, dodnes mají miliony fanoušků. Toho využil i řetězec rychlého občerstvení...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Biatlon je tu! Program olympijské sezony 2025/2026 začíná už v sobotu

DO BOJE. Biatlonistky s vyprodanými tribunami v zádech vyráží na trať závodu s...

Olympijská sezona startuje. Fanoušci biatlonu se už těší na 29. listopad. Ve švédském Östersundu je na programu Světový pohár. Jednu ze zastávek soutěže hostí i Nové Město na Moravě. Hlavní událostí...

Praha rozsvítí vánoční tramvaje a autobusy. Známe novinky pro sezonu 2025

Vánoční flotila pražské MHD

Tramvaje či autobusy viditelné po setmění na dálku, to už je v Praze „taková tradice“. V sobotu vyjedou vyzdobené vánoční vozy do ulic. Máme pro vás podrobnosti i trasu průvodu.

Na hřbitově v Olomouci vzniklo pietní místo pro dárce těl na lékařské vzdělávání

ilustrační snímek

Na ústředním hřbitově v Olomouci-Neředíně vzniklo pietní místo věnované lidem, kteří po své smrti darovali tělo pro vzdělávání budoucích lékařů a rozvoj...

4. prosince 2025  10:59,  aktualizováno  10:59

V Olomouckém kraji spouštějí provoz další lyžařská střediska

ilustrační snímek

V Olomouckém kraji spouštějí provoz další lyžařská střediska. Kromě areálů v Branné a v Karlově budou moci lidé vyrazit již také na Kopřivnou, Červenohorské...

4. prosince 2025  10:48,  aktualizováno  10:48

Muž z Rychnovska přišel o 2,5 mil.Kč kvůli falešné brigádě na recenze hotelů

ilustrační snímek

Muž z Rychnovska naletěl podvodníkům, místo slibovaného výdělku přišel o 2,5 milionu korun. Na sociálních sítích zareagoval na on-line brigádu spočívající ve...

4. prosince 2025  10:38,  aktualizováno  10:38

V plzeňské sauně našli mrtvého muže a ženu, nevysvětlené úmrtí tam řešili už loni

V sauně v plzeňské čtvrti Roudná našli ve čtvrtek ráno dva mrtvé, muže a ženu....

V soukromé sauně v Plzni na Roudné ve čtvrtek ráno nalezli mrtvého muže a ženu. Na místě aktuálně pracují kriminalisté a koroner. Jak oba zemřeli, zatím policie nekomentuje.

4. prosince 2025  11:12,  aktualizováno  12:15

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Dohody kvůli Stoce. Švachula půjde opět do vězení, podnikatel vyvázl s podmínkou

Korupční kauzu Stoka začal znovu projednávat Krajský soud v Brně. Hlavní...

Na sedm let a osm měsíců poslal Krajský soud v Brně do vězení hlavního obžalovaného v korupční kauze Stoka, bývalého politika hnutí ANO Jiřího Švachulu. Schválil dohodu o vině a trestu, s níž...

4. prosince 2025  8:52,  aktualizováno  12:12

Ve Zlínském kraji se denně lyžuje pouze na hlavní sjezdovce ve Stupavě

ilustrační snímek

Ve Zlínském kraji se denně lyžuje pouze na hlavní sjezdovce v zimním středisku ve Stupavě na Uherskohradišťsku. V provozu je od minulého týdne. O uplynulém...

4. prosince 2025  10:23,  aktualizováno  10:23

Ligový fotbal uklízí. Ve spolupráci s generálním partnerem bude 18. kolo Chance Ligy věnováno udržitelnosti

4. prosince 2025  11:58

Binance představuje nové vedení. Spoluzakladatelka Yi He doplní CEO Richarda Tenga

4. prosince 2025  11:54

Otec děti držel pod krkem, bil i svázal lepicí páskou, půjde na sedm let do vězení

ilustrační snímek

Za dlouhodobé týrání pěti vyženěných i vlastních dětí si otec z Lysé nad Labem odpyká sedm let vězení. Trest mu ve čtvrtek pravomocně potvrdil pražský vrchní soud, který zamítl mužovo odvolání. Otec...

4. prosince 2025  11:52,  aktualizováno  11:52

Vstupenky na olympijský festival už jsou v prodeji

Na olympijských festivalech si sportovci zkoušejí i odvětví, jimž se nevěnují...

Vstupenky na Olympijský festival v Českých Budějovicích jsou v prodeji už nyní — a to online. Prostřednictvím webových stránek olympijskyfestival.cz si návštěvníci mohou zakoupit lístky pohodlně z...

4. prosince 2025  11:47

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Další nehoda na přechodu. Devadesátiletý řidič srazil u školky muže s dcerkou

ilustrační snímek

Ke dvojici zraněných chodců musela ve středu vyjíždět záchranná služba v Olomouci poté, co je na přechodu srazilo auto. V regionu jde během pár dní o druhou nehodu, při níž byli na přechodu zraněni...

4. prosince 2025  11:32,  aktualizováno  11:32

V Broumově hraje Dan Bárta, Illustratosphere a slovenské duo Lash & Grey

Dan Bárta v čele kapely Illustratosphere

V cyklu Artcafé extra se v pátek 5. prosince od 20 hodin v sále Dřevník v klášteře v Broumově odehraje mimořádný koncert jednoho z nejvýraznějších hlasů české hudební scény Dana Bárty a jeho kapely...

4. prosince 2025  11:29

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.