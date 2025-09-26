„Pojďte s námi do jedné chaty v Alpách, nedaleko Chamonix, kde se před vámi rozjíždí napínavý příběh a nakonec poznáte i pravdu. Pravdu o tom, co se vlastně skutečně přihodilo Danielu Corbanovi...“ zvou organizátoři. Inscenace začíná od 19 hodin.
Spolek uvede Past na osamělého muže
Exkluzivní pohledy z výšky na stavbu nádraží Praha-Smíchov. Na co jiní koukají za miliony, teď máte zadarmo
Nedávno jsem v rubrice Praha? Aha! psal o umělých pražských vyvýšeninách. O těch, které nevznikly sopečnou či jinou činností. Ale tou stavební.
Skleněné náhrobky pražských Romů. Hřbitov na Malvazinkách stále překvapuje
O posledních adresách, tedy hřbitovech, nepíšu poprvé. Ale ten na kopci nad Smíchovem patří k mým oblíbenějším. Už proto, že Malvazinky jsou nedaleko naší redakce a přes zdejší hřbitov často běhám v...
Metro D, tramvaje na Václavském náměstí i nové čtvrti. Jak bude vypadat Praha v roce 2030?
Praha se v příštích letech výrazně promění. Vznikne nová linka metra D, zrekonstruuje se smíchovské nádraží, vyroste čtvrť Smíchov City a na Václavské náměstí se vrátí tramvaje.
Pilsner Fest se letos vrací do centra Plzně na náměstí a do Šafaříkových sadů
Plzeňské oslavy piva Pilsner Fest se letos vrátí do centra města, na náměstí Republiky a do Šafaříkových sadů. Festival, který se v minulých letech konala v...
Dopravu ochromí oslavy výročí 150 let MHD i uzavírka tunelu. Prahu čeká hodně nabitý víkend
Pražany čeká náročný víkend plný sportovních i kulturních akcí, které omezí dopravu. Policie i dopravní podnik upozorňují, že lidé by měli počítat s objížďkami, kolonami a přizpůsobit tomu své cesty....
Smlouva na parciální trolejbusy pro Zlín byla v pořádku, rozhodl ÚOHS
Smlouva na dodávku parciálních trolejbusů, kterou uzavřela dopravní společnost Zlín-Otrokovice (DS) s firmou Škoda Electric bez tendru letos v dubnu, je v...
Bývalý jihomoravský hejtman Hašek vystoupil z PRO, kritizuje spojení s SPD
Bývalý sociálnědemokratický jihomoravský hejtman Michal Hašek dnes vystoupil z hnutí PRO Jindřicha Rajchla, v němž byl krajským předsedou. Informoval o tom na...
Kostel hostí Svatomichalskou slavnost
Kostel sv. Archanděla Michaela ve Smržovce přivítá v sobotu Svatomichalskou poutní slavnost. Od 15 hodin celebruje mši svatou P. Miroslav Šimáček s hudebním doprovodem komorního souboru Collegium St....
Svojkov zve na Václavský jarmark
Již 13. ročník tradičního Václavského jarmarku se koná v sobotu od 9 hodin v zámecké zahradě ve Svojkově. Lidé se mohou těšit mimo jiné na staročeskou zabijačku, ukázku staročeských řemesel, divadlo,...
Plzeňský kraj počítá příští rok s 1,6 mld. na sociální služby, stejně jako letos
Plzeňský kraj počítá s tím, že dostane od státu příští rok přes 1,6 miliardy Kč na zajištění provozu zhruba 110 sociálních služeb, minimálně stejně jako letos,...
Posvícení na Dlaskově statku
Hudba, tanec, vůně koláčů a pečeného selátka – takové bude tradiční Svatováclavské posvícení v malebném prostředí Dlaskova statku v Dolánkách u Turnova.
Cyklistka v Kolíně se na kamioňáka zlobila právem. Policie sdělila, co řidič provedl
Vybržďování řidiče kamionu cyklistkou v Kolíně má poměrně překvapivé vyústění. Podle policie se totiž také šofér dopustil několika přestupků tím, že v oblasti nerespektoval dopravní značení. Oba...
Lollipopz předvedou Rainbow Show
Svět ztrácí barvy, a proto musí na scénu přijít Lollipopz, aby svou nekonečnou radostí a bláznivostí svět zachránily. A když ne svět, tak alespoň každé město, do kterého přijíždějí se svou Lollipopz...
Hudba pro kamenné světce
Je to už více než 300 let, kdy Josef Jiří Jelínek (1697–1776), nejtalentovanější člen známého sochařského rodu z Kosmonos, pracoval na své největší zakázce, totiž cyklu plastik světců pro hrad...
Jihočeský kraj bude potřebovat na příští rok na sociální služby přes dvě mld. Kč
Jihočeský kraj bude potřebovat na příští rok na zajištění provozu sociálních služeb více než dvě miliardy korun. Je to přibližně stejná částka jako letos....
Deníčková soutěž: Jak zvládáte začátek školního roku? Přidej deníček a vyhraj
Rodiny s dětmi mají zase sebou prvních pár dní ve vzdělávacích institucích. První školní či školkové dny ale bývají náročné pro všechny zúčastněné....
Mladí lidé budou ve Zlíně mluvit o závislostech, vzdělávání i svobodě slova
Mladí lidé budou ve Zlíně mluvit o závislostech, vzdělávání i svobodě slova. Stane se tak při konferenci, která se v krajském městě uskuteční 4. listopadu. Jde...
Divadelní spolek Jirásek uvede v sobotu v Kulturním domě v Rokytnici nad Jizerou hru Past na osamělého muže. Detektivní hra o čtyřech obrazech je plná napětí a zvratů s nečekaným rozuzlením.