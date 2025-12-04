Pekelná sobota v depu

Kromě návštěvy samotného Lucifera se návštěvníci mohou svézt na úzkorozchodné železnici, podívat se na modelové kolejiště nebo si dát horký mošt či svařák.
Areál depa bude v sobotu otevřený od 13 do 19 hodin, vstupné je dobrovolné.
Pražské metro se proměnilo v galerii. Alespoň tedy v očích desítek fotografů, kteří se zapojili do naší výzvy a poslali své snímky – plné světla, stínů, architektury i nečekané poetiky, kterou dokáže...
Pražské ulice se krátce před první adventem proměnily v netradiční galerii. Jen místo obrazů po nich jezdí tramvaje, autobusy a dokonce i nový tříčlánkový trolejbus. Dopravní podnik (DPP) totiž opět...
Rachel, Monica, Phoebe, Joey, Chandler a Ross. Svět je miluje. Na televizní obrazovky vtrhli už před více než 30 lety, dodnes mají miliony fanoušků. Toho využil i řetězec rychlého občerstvení...
Olympijská sezona startuje. Fanoušci biatlonu se už těší na 29. listopad. Ve švédském Östersundu je na programu Světový pohár. Jednu ze zastávek soutěže hostí i Nové Město na Moravě. Hlavní událostí...
Tramvaje či autobusy viditelné po setmění na dálku, to už je v Praze „taková tradice“. V sobotu vyjedou vyzdobené vánoční vozy do ulic. Máme pro vás podrobnosti i trasu průvodu.
Policie ve čtvrtek dopoledne kvůli oznámení o výhrůžce od studenta zasahovala ve škole nedaleko Staroměstského náměstí. Policisté studenta zajistili, nikomu nehrozí žádné nebezpečí, informoval mluvčí...
Dopravu na pražské Jižní spojce ve směru na Černý Most ve čtvrtek po 8. hodině ranní zkomplikovala nehoda tří osobních aut. Úsek je průjezdný pouze prostředním pruhem, kvůli zásahu odtahové služby je...
Brněnský krajský soud se ve čtvrtek zabývá dohodami o vině a trestu s obžalovanými v korupční kauze Stoka. Se státním zástupcem je uzavřelo všech devět nepravomocně odsouzených v původním líčení,...
Parkoviště pro 36 automobilů by mělo být hotové už za pár dnů. Radnice za jeho vybudování zaplatila 5,5 milionu korun.
Již potřetí se v areálu železničního depa v Turnově otevře brána do pekla.
U nebezpečného požáru v horkovodním kolektoru se smutným koncem zasahovali v úterý pardubičtí hasiči. Po uhašení podzemních prostor na Tyršově nábřeží v nich nalezli člověka bez známek života.
Hustá mlha ve čtvrtek ráno komplikovala provoz na dálnici D1 na Vysočině. V jednom úseku tam bouralo hned pět aut. Za nehodou se tvořila dlouhá kolona, která se krátce před devátou hodinou začala jen...
Masarykovo náměstí ve Valašských Kloboukách se může dočkat proměny. Radnice má hotovou studii rekonstrukce od architekta Josefa Hlavatého, kterou představila veřejnosti. Nově má náměstí zahrnovat...
Jihočeský kraj určil Jiřího Kotrbu jako svého člena správní rady akademie fotbalového Dynama České Budějovice. „Potěšil mě vstup kraje a města do Složiště s tím, že ho kraj chce modernizovat a...
Šokující pohled se naskytl policistům, kteří po oznámení sousedů o nesnesitelném zápachu vnikli do bytu v Hranicích na Přerovsku. Uvnitř našli rozkládající se tělo psa. Kříženec labradora a...