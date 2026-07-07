Pěší v Liberci poprvé varují světla umístěná přímo v přechodu pro chodce. Jsou v místě křížení s tramvajovou tratí v horním centru města, kde se v posledních letech staly dvě vážné nehody. Jeden chodec sražený tramvají zemřel, druhý utrpěl těžké zranění. ČTK o novém bezpečnostním prvku dnes informovala mluvčí radnice Jana Kodymová.
Signalizační LED svítidla jsou v Palachově ulici na přechodu mezi obchodním centrem Plaza a Clarion Grandhotelem Zlatý Lev. "Před vstup na chodník byla do dlažby osazena na každé straně čtyři svítidla, která se rozblikají společně s červeným panáčkem na přechodu. Červené blikající světlo v chodníku upozorní přecházející na možné nebezpečí. Město tak reaguje na dvě fatální nehody na tomto přechodu," uvedla Kodymová.
Svítidla jsou podle ní vyrobená ve zbrojovce a jsou krytá odolným sklem, aby je nepoškodila ani vozidla údržby silnic a chodníků. "Měla by tak vydržet i liberecké zimní solení," řekla mluvčí radnice.
Za dodání varovných světel a jejich usazení do chodníku v Palachově ulici zaplatilo město přes 350.000 korun bez daně. Instalaci dalších zatím vedení města podle mluvčí neplánuje. "Vzhledem k tomu co to stojí, tak to rozhodně nebude masová záležitost. Ideální jsou na přechody tramvajových kolejí, protože tramvaj nezabrzdí ani neuhne," dodala Kodymová.