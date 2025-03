Zákaz vjezdu do pěších zón nám zkomplikuje život, bouří se obchodníci

Nová pravidla vjezdu do pěších zón v Liberci výrazně dopadnou i na majitele Zdravé výživy Aleše Kořínka. | foto: Ota Bartovský, MAFRA

Od prvního dubna bude do pěších zón v centru Liberce možné vjet pouze v časech do 10 hodin dopoledne a následně až od 20 do 22 hodin večer. Přes den, tedy v době, kdy má většina zdejších podniků zajištěné zásobování, už sem bez hrozby pokuty nezajede téměř nikdo. Obchodníci proto vedení města zásobují stížnostmi.

„Naši obchodní dodavatelé mají při svých zásobovacích cestách napříč celou republikou pořadí několika měst, a určit přesný čas dojezdu do Liberce je tak prakticky nemožné. Dnes mi třeba přijel dodavatel až z Frýdku-Místku. Je proto nerealizovatelné, aby sem jezdil v tento čas. Kdyby mi jich sem jezdilo 15 za den, tak to pochopím, ale mně přijedou tři až čtyři a zdrží se maximálně 10 minut. To je základní obsluha pro fungování obchodů a město je přece živý organismus,“ zdůrazňuje Aleš Kořínek, majitel Zdravé výživy, která sídlí v ulici 1.máje.

Prodejna Aleše Kořínka úspěšně funguje také jako výdejní místo přepravních společností Zásilkovna, DPD či PPL. Také pro ně bude dodržování uvedených časů téměř nemožné.

Pokud začnou od dubna kvůli novým pravidlům sbírat pokuty, podle Kořínka hrozí, že od spolupráce s jeho prodejnou odstoupí.

„Přiznávám, že teď jsem na tom dobře, ale tohle rozhodnutí města může všechno otočit. Zásilkovnu naše nová pravidla nezajímají a tam, kde se jí to nehodí, to výdejní i podací místo zkrátka zruší,“ míní majitel prodejny.

Počet přestupků narostl

V centru Liberce jsou pěší zóny celkem čtyři, a sice v lokalitách náměstí Dr. E. Beneše, v Moskevské a Felberově ulici a v okolí Soukenného náměstí. Pro sjednocení a zpřísnění pravidel v těchto místech se město rozhodlo proto, že zde výrazně narostl počet přestupků.

Jen za 11 měsíců minulého roku jich strážnici řešili zhruba 1300. Původně měly nové časy vjezdů začít platit už od začátku roku, nakonec ale rada města rozhodla o odložení až od 1. dubna.

„Je to téma, které hýbe veřejností. Obrací se na nás spousta obchodníků, kteří s tím nesouhlasí. Rada města se rozhodla jim částečně vyjít vstříc, a to opatření odložit. Děláme to proto, aby se všichni mohli připravit a neříkali, že neměli čas a mohli své závozní plány upravit,“ upřesnil před časem náměstek primátora pro technickou správu a IT Jiří Šolc.

„Víme ale, že posunutí nesmyje nevoli odpůrců, kteří to takto zkrátka nechtějí. Rada města na tomto opatření ale skutečně trvá,“ doplnil Šolc nyní.

Prodejce: Večerní čas je výsměch

Majitelé podniků v ulici 1. máje, mezi které dále patří například kavárna Catfé Kočičárna, obchod Srdeční záležitost nebo Antikvariát Avion, ovšem dle svých slov nemají příliš co upravovat. Do uvedených časů se zkrátka nevejdou a stále usilují o udělení výjimky. Navrhují například identifikaci konkrétních zásobovacích aut přes SPZ nebo dokládání faktur při předávání zboží.

„Dopolední čas využijeme naplno, ale ten večerní je trochu výsměch. Dává samozřejmě smysl, že tohle večerní okno tam dávají pro rozvážkové služby. Na městě mi do telefonu dokonce i řekli, že je celé tohle opatření udělané právě kvůli rozvážkovým službám, ale že nás museli hodit do jednoho pytle. Že se to jinak řešit nedá,“ vybavuje si Kořínek.

Podle majitelky obchodu Srdeční záležitost opatření zkomplikuje život nejen obchodníkům, ale také zákazníkům. Do karet bude naopak hrát obchodním domům.

„Časy, které platí nyní, jsou ještě únosné na zařízení všeho, co je třeba. To, co se plánuje, ale naprosto omezí naše fungování. Přitom zrovna ulice 1. máje a Hrazená nejsou lidmi nijak moc využívané. V dnešní době je těžké zvládat všechny zátěže plynoucí z podnikání a tato opatření vše jen zhoršují. Bohužel s magistrátem není zatím žádná domluva,“ poznamenává majitelka obchodu Lenka Švedlárová.

Hlídání přestupků bude mít i nadále na starosti Městská policie Liberec. Do budoucna chce pak město umístit do pěších zón chytré kamery, které budou porušování pravidel zaznamenávat a vyhodnocovat automaticky.