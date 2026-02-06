Pirátský karneval ve Višňové

Pro děti budou připravené soutěže, sladké odměny, občerstvení, hudba k tanci a taneční vystoupení členů Jiskra Raspenava.
Děti mají vstup zdarma a dospělí dobrovolné.
Karneval odstartuje od 14 hodin v sále závodu JUTA Višňová.
Cestující pražskou MHD musí na začátku února počítat se dvěma komplikacemi. Jedna z nich ovlivní dopravu na Pankráci už dnes, druhá naopak od pondělí výrazně změní cestování na lince A.
Zaparkovat tady chce notnou dávku odvahy i zručnosti. Čtenáři upozornili na kuriózní parkovací místa v pražských garážích, která matou řidiče i kolemjdoucí. Přesto mají podle developerů splňovat...
Na dálnici D46 z Prostějova na Vyškov shořel dnes odpoledne autobus společnosti RegioJet, který jel na lince z Frýdku-Místku do Brna. Nikdo nebyl zraněn, evakuováno bylo 35 lidí. Škoda se pohybuje...
Pletené svetry, zimní bundy, mikiny, rukavice, batohy, ale i přehršel doplňků. Nabídka kolekce nadcházejících zimních olympijských her v Miláně a Cortině je široká a oproti předešlým ročníkům...
Pokud jdete od Hradčanské na Letnou, nemůžete si několika rozpadajících se vil z dvacátých let nevšimnout. Domy na první i druhý pohled chátrají, a to už pěknou řádku let. Čtenáři se ptají: Co s nimi...
Pokud hledáte víkendovou zábavu, nabízíme vám pár tipů.
Dobrou zábavu nabídne v sobotu ve Višňové dětský karneval s názvem Piráti a námořníci, karneval na vlnách.
Jak vzniká pivní etiketa, která vás zaujme už v regálu? Oslovili jsme malé pivovary a samotné designéry, kteří stojí za originálními etiketami i plechovkami. Prozradili nám, kde berou inspiraci a čím...
Nejnovější publikace ostravských památkářů Místa skrytých příběhů přináší detailní pohled na devět zámků v Moravskoslezském kraji. Přibližují jejich historii od počátků po současnost, ale zaměřují se...
Hnutí SPD vyšle do boje o post pražského primátora architekta a šéfa svých zastupitelů Milana Urbana. Ve čtvrtek o tom rozhodla regionální konference, která zároveň potvrdila ve funkci předsedy...
V Ústí nad Labem otevřelo nové volnočasové centrum Lumi. Sestry Michaela Doubková a Petra Baftijar zde nabízejí unikátní prostor pro smyslové objevování, pohybové kroužky i dopolední klub. Do...
Schopnost odhalit blížící se problémy na vinici dřív, než je půjde rozpoznat pouhým okem? Pro mnoho vinařů sen, kterému však výzkumníci z Vysokého učení technického v Brně dávají reálnou podobu....
Zima, sníh a led čarují ve skalním městě v Adršpachu na Náchodsku. Tmavé pískovcové věže ční do stometrové výšky, dole bublá průzračná Metuje. Návštěvníci teď mají šanci zažít přírodu v tichu....
Policisté odvolali pátrání po 81leté ženě z Českého Brodu na Kolínsku, našli ji mrtvou. O pátrání po ženě, která trpěla Alzheimerovou chorobou, informovala...
Jako v šumícím úlu to vypadalo v jídelně ZŠ v Bohuslavicích na Prostějovsku, kam přišla bezmála stovka nespokojených učitelů a rodičů a většina otevřeně vyzvala ředitele Martina Neorala k rezignaci....
Batolecí věk je obdobím rychlého růstu. Pestrý a vyvážený jídelníček pomáhá dětem získat dostatek vitamínů potřebných pro správný vývoj, zatímco...
Elektrárna Tisová spustila po 18:30 první ze dvou kotlů, které dodávají teplo do Sokolova a obcí v okolí. Domácnosti i firmy na Sokolovsku, napojené na centrální zásobování teplem z Tisové, by měly...
V Železnici na Jičínsku se ve čtvrtek po 17. hodině na přejezdu srazil osobní vlak s nákladním autem. Jedna náprava vlaku vykolejila, kamion skončil na boku. Příčiny a okolnosti nehody vyšetřuje...