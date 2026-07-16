Pivní slavnosti v Harrachově

Po celý den bude ve sklárně a minipivovaru Novosad probíhat bohatý hudební program. Otevřená bude i tvořivá dílna (nejen pro děti), přímo ve sklářské huti najdou příchozí i stanoviště s možností vyzkoušet si foukání skla.
V hutní hale bude v prodeji oblíbená tombola nejen se sklem. Před hlavním vstupem do areálu proběhne Crystal market s možností zakoupit si produkty firmy.
A až do 18. hodiny bude otevřené muzeum skla s největší ucelenou sbírkou harrachovských výrobků.
Program začíná v 10 hodin a končí o půlnoci.