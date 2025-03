Zájemci se mohou nalodit jakýkoliv ze čtyř svátečních dnů od pátku 18. do pondělí 21. dubna.

Dospělí zaplatí kapitánovi při nástupu na loď 250 korun, děti od 4 do 15 let 120 korun a senioři nad 70 let 200 korun. Platba je možná pouze v hotovosti, lístky ani místa není možné rezervovat.

Velikonoční jízdní řád je k dispozici na facebooku přepravce – Regata Máchovo jezero.