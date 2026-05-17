Po odkupu problémové ubytovny Neptun se Jablonec n. N. zaměří na další objekty

Po odkoupení problémové ubytovny Neptun se chce Jablonec nad Nisou zaměřit na další podobné objekty. Cílem je zabránit sociálním a bezpečnostním problémům. ČTK to řekla náměstkyně primátora Jana Hamplová (Starostové pro Liberecký kraj), do jejíž kompetence oblast sociálních věcí na magistrátu spadá. Odkoupení největší ubytovny ve městě za víc než 46 milionů korun schválili zastupitelé na konci dubna.
V devítipodlažní budově bývalého hotelu Neptun žilo ve 43 malých bytech až 200 lidí, často i početných rodin s dětmi. Strážníci tam zasahovali prakticky denně, lidé z okolí si stěžovali na nepořádek a hluk. Velkokapacitní ubytovna je uprostřed sídliště, v blízkosti dvou základních a pěti mateřských škol, což se projevilo i v menším zájmu rodičů, kteří se báli tam děti do školy posílat. Teď už je ale ubytovna prázdná a město připravuje její rekonstrukci na bytový dům.
"To, že jsme Neptun odkoupili, je jenom začátek další soustavné sociální práce, ale i monitorování, abychom předcházeli vzniku takovýchto velkých sociálních problémů a velkých ubytoven. Uvidíme, jak budeme úspěšní, ale určitě se na to chceme hodně zaměřit," řekla Hamplová. Podobné ubytovny jsou podle ní velkou zátěží nejen pro sociální služby, ale také pro mateřské a základní školy, negativní vliv mají i na bezpečnost ve svém okolí.
Jablonec je s 46.200 obyvateli druhým největším městem v Libereckém kraji. V České republice patří k městům, která vykazují výrazně vyšší podíl obyvatel v hmotné nouzi, než je obvyklé ve zbytku země. Podle zprávy o vyloučení z bydlení je příkladem města, kde v byznysu s chudobou hrají významnou roli právě ubytovny. Po odkoupení Neptunu je na území města šest komerčních ubytoven, jako ubytovny ale podle analýz pravděpodobně slouží i další objekty na území města, žije v nich několik stovek lidí.
Neptunem se bude příští týden znovu zabývat jablonecké zastupitelstvo, které by mělo dokončit administrativní převzetí budovy. Město odkoupilo společnost, která budovu bývalého hotelu vlastní, teď bude schvalovat její přeměnu a zánik. Cílem je převzetí budovy do majetku města, jen tak bude moci Jablonec žádat o dotace na její rekonstrukci. Radnice chce v bývalém hotelu vybudovat 34 nájemných bytů různých velikostí pro přibližně 96 nájemníků, náklady odhaduje na 100 milionů korun.